Giá xăng dầu hôm nay 28/2: Tăng dữ dội phiên cuối tuần

Trên thị trường giao ngay rạng sáng nay 28/2, bảng giá dầu thô trên các sàn Trading Economics và Oilprice tăng mạnh trở lại.

Giá xăng dầu hôm nay 28/2: Bật tăng dữ dội

Cụ thể, vào hồi 7 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), theo bảng giá dầu thô giao dịch trên trang Trading Economics, giá dầu WTI giao ngay bán ra 67,3 USD/thùng, tăng 2,08 USD/thùng, tương đương mức tăng 3,2% so với ngày hôm qua.

Giá dầu thô Brent ngọt nhẹ giao dịch ở mức 73,1 USD/thùng, tăng 2,35 USD/thùng, tương đương mức tăng 3,32% về giá so với ngày hôm qua.

Tính đến ngày hôm nay 28/2, bình quân giá dầu thô tháng 2 tăng từ 6,4% đến 8,6% so với giá bình quân tháng trước. Trong khi đó so với cùng kỳ năm trước, giá dầu thô thế giới suy giảm mạnh trên 3,5%.

Trang Trading Economics nhận định giá dầu thô Brent giao kỳ hạn đã tăng lên trên 72 USD/thùng vào thứ Sáu sau một phiên giao dịch đầy biến động, hướng tới tháng tăng thứ hai liên tiếp sau khi Mỹ và Iran nhất trí tiếp tục đàm phán hạt nhân vào tuần tới.

Iran mô tả các cuộc đàm phán mới nhất tại Geneva là cho thấy tiến triển tốt, nhưng một nguồn tin quen thuộc với lập trường của Mỹ cho biết các quan chức Mỹ đã rời khỏi cuộc đàm phán trong sự thất vọng.

Các cuộc thảo luận sẽ được nối lại sau các cuộc tham vấn tại mỗi thủ đô, cùng với các cuộc họp cấp kỹ thuật dự kiến ​​diễn ra vào tuần tới tại Vienna.

Căng thẳng vẫn tiếp diễn khi Tehran tuyên bố sẽ không cho phép uranium làm giàu rời khỏi nước này, trong khi việc triển khai lực lượng lớn của Mỹ ở Trung Đông khiến thị trường lo ngại, khi Tổng thống Trump cảnh báo về khả năng hành động quân sự nếu hai bên không đạt được thỏa thuận.

Trong khi đó, các nhà giao dịch sẽ theo dõi sát sao cuộc họp cung cấp của OPEC+ dự kiến ​​diễn ra vào Chủ nhật trong bối cảnh kỳ vọng về tình trạng dư cung dầu trên diện rộng.

Giá xăng dầu hôm nay 28/2: Xăng dầu trong nước đồng loạt bật tăng

Giá xăng dầu hôm nay 28/2 được điều chỉnh theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính ngày 26/2, theo đó, giá xăng dầu đồng loạt bật tăng mạnh.

Cụ thể: - Giá xăng E5RON92 tăng 889 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.523 đồng/lít (thấp hơn xăng RON95-III 628 đồng/lít; - Giá xăng RON95-III tăng 999 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 20.151 đồng/lít; - Giá dầu diesel 0.05S tăng 754 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.279 đồng/lít; - Giá dầu hỏa tăng 854 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 19.469 đồng/lít; - Giá dầu mazut 180CST 3.5S duy nhất giảm 173 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 15.689 đồng/kg.

Về cơ sở giá, Bộ Công Thương khẳng định, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/02/2026 - 25/02/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: chính sách thuế nhập khẩu tạm thời của Mỹ; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng; tình hình căng thẳng giữa Mỹ và Iran; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/02/2026 và kỳ điều hành ngày 26/02/2026 là: 78,238 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 4,668 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%); 80,628 USD/thùng xăng RON95 (tăng 4,903 USD/thùng, tương đương tăng 6,47%); 92,405 USD/thùng dầu hỏa (tăng 4,500 USD/thùng, tương đương tăng 5,12%); 91,673 USD/thùng dầu diesel 0,05S (tăng 3,918 USD/thùng, tương đương tăng 4,46%); 427,860 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 7,793 USD/tấn, tương đương giảm 1,79%).