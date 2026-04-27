Đổ 3 tỷ rồi trắng tay, 9X Quảng Ninh đổi hướng trồng rau má thu 50 triệu/tháng

Từng theo học chuyên ngành điện và có công việc ổn định, nhưng do đam mê làm nông nghiệp, năm 2020, anh Cao Văn Hùng (SN 1993, trú phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh) và hai người bạn quyết tâm góp 3 tỷ đồng đầu tư nhà màng trồng nho và rau sạch.

Tuy nhiên, trong suốt 7 tháng, 3 tỷ đồng tiền đầu tư đã hết sạch nhưng không mang lại hiệu quả. Lợi nhuận mỗi tháng chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng khiến nhiều người chán nản.

Hai người bạn sau đó đã bỏ cuộc, anh Hùng cũng gầy rộc đi vì lo lắng, có hôm 3 giờ sáng vẫn cặm cụi ngoài trang trại. Bố mẹ và vợ khuyên bỏ, đi làm công ăn lương cho nhàn nhưng anh Hùng vẫn miệt mài tìm hướng đi mới với cây rau má.

Nông dân Cao Văn Hùng khởi nghiệp với việc trồng rau má thủy canh.

Nhớ lại mùa đông năm đó, rau má ngoài đồng ruộng gặp lạnh nên bị lụi, nhưng rau má trồng thủy canh trong nhà màng của anh lại phát triển rất tốt, ăn giòn, ít hăng và sạch. Vì vậy, anh Hùng quyết định nhân rộng diện tích để trồng rau má, phát triển kinh tế.

Thế nhưng, khi rau má đang phát triển ổn định với hệ thống nhà màng được xây dựng bài bản, hiện đại thì năm 2024, cơn bão Yagi ập đến khiến trang trại đổ sập, thiệt hại hoàn toàn.

“Nhìn toàn bộ trang trại của mình đổ nát, hư hỏng khiến tôi nản lòng. Người khác thì bỏ cuộc nhưng tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Tôi tự mua vật liệu, thuê người về xây dựng lại toàn bộ hệ thống hết tổng chi phí khoảng 150 triệu đồng cho 750m2 nhà màng để trồng lại rau má”, anh Hùng nói.

Hiện tại anh sở hữu trang trại trồng rau má thủy canh với tổng diện tích 750m2, bao gồm 15 hệ thống thủy canh giàn tháp, 3 hệ thống bể bạt và 10 hệ thống giàn ngang với chi phí đầu tư khoảng 150 triệu đồng.

Rau má thủy canh phát triển tốt, hàng tháng cho anh Hùng thu nhập khoảng 50 triệu đồng.

Mỗi ngày, anh cung cấp ra thị trường khoảng 40kg rau má tươi với giá từ 30.000-40.000 đồng/kg và khoảng 100 lít nước rau má với giá 30.000 đồng/lít.

Theo anh Hùng, rau má trồng đất ngoài tự nhiên không tránh khỏi việc tiếp xúc với đất như giun, sán hay các loại tạp chất, kim loại nặng trong đất. Tuy nhiên, rau má trồng thủy canh trong nhà màng được cách ly hoàn toàn với đất, không sử dụng phân bón hóa học hay nhiễm hóa chất độc hại.

Quy trình trồng rau má tại trang trại của anh được kiểm soát nghiêm ngặt từ giống, nước, dưỡng chất và quá trình chăm sóc. Mô hình này giúp tránh côn trùng xâm nhập gây hại, nhanh cho thu hoạch, tiết kiệm diện tích và không mất công chăm sóc.

Vì vậy, rau má của anh thu hoạch đến đâu được đặt mua hết đến đó. Ngoài rau má tươi, anh Hùng còn mang rau má đi sấy lạnh, nghiền mịn bằng cối đá và bán với giá từ 400.000-500.000 đồng/kg.

Anh Hùng chăm sóc rau má thủy canh cho chất lượng cao.

Thời gian rảnh, chủ trang trại thường làm clip để quảng bá sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội.

Đặc biệt, anh Hùng còn cung cấp giống cho những người đam mê loại cây này, với giá từ 10.000-15.000 đồng/bầu giống. Sau khi trừ chi phí, mỗi tháng anh thu về lợi nhuận hơn 50 triệu đồng từ trồng rau má.

"Rau má chỉ cần trồng một lần nhưng cho thu hoạch được nhiều lần. Từ khi lên giống cho đến khi thu hoạch mất khoảng 25 đến 30 ngày. Sau đó khoảng 15 ngày sau sẽ cho thu hoạch tiếp", anh Hùng cho biết.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Bùi Triều Dương, Chủ tịch UBND phường Bình Khê, đánh giá mô hình trồng rau má thủy canh của nông dân Cao Văn Hùng là hướng đi mới, đem lại hiệu quả kinh tế cao và được nhiều người dân trên địa bàn quan tâm, làm theo.

"Bình Khê là địa phương có truyền thống trồng các loại hoa, cây cảnh, cây ăn quả có múi, việc mô hình nông nghiệp sạch được triển khai giúp người dân đa dạng nguồn thu nhập. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ việc tiếp cận vốn vay của ngân hàng chính sách để mở rộng quy mô sản xuất và quảng bá sản phẩm trên trang thông tin của phường", ông Dương nói.