Trúng xổ số 100.000 USD nhờ AI

Sự kiện: Thông tin thị trường

Một phụ nữ tại bang Michigan (Mỹ) cho biết dãy số do ứng dụng AI ChatGPT gợi ý đã giúp bà trúng giải Powerball trị giá 100.000 USD (hơn 2,6 tỉ đồng).

Bà Carvey nhận giải thưởng 100.000 USD. Ảnh: Công ty Xổ số Michigan.

Theo Cơ quan Xổ số Michigan, bà Tammy Carvey, 45 tuổi, sống tại thị trấn Wyandotte, trúng giải 50.000 USD trong kỳ quay số ngày 6/9. Tuy nhiên, nhờ chọn thêm tùy chọn Power Play, phần thưởng của bà được nhân đôi lên 100.000 USD.

Bà Carvey kể rằng khi giá trị giải độc đắc Powerball vượt mức 1 tỉ USD, bà đã quyết định nhờ ChatGPT tạo một dãy số ngẫu nhiên và mua vé trực tuyến. “Khi kiểm tra kết quả, tôi thấy mình trúng bốn quả bóng trắng và một quả Powerball, biết chắc là có giải”, bà nói.

Ban đầu, bà nghĩ mình chỉ trúng 50.000 USD nhưng sau khi đăng nhập tài khoản xổ số, bà mới phát hiện phần thưởng thật sự là 100.000 USD. “Chồng tôi và tôi đều không tin nổi”, bà chia sẻ.

Cơ quan Xổ số Michigan xác nhận bà Carvey đã đến trụ sở nhận giải và dự định dùng số tiền này để trả hết khoản vay mua nhà.

Powerball là một trong những loại hình xổ số phổ biến nhất tại Mỹ, giá vé 2 USD, được bán tại 45 bang cùng Washington D.C., quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Puerto Rico. Tại bang Michigan, người dân có thể mua vé trực tuyến và lựa chọn Power Play để tăng giá trị giải thưởng lên tối đa gấp 10 lần.

Vụ nam nhân viên trúng số 18 tỉ tiếp tục gây sốt với hành động bất ngờ từ đồng nghiệp
Vụ nam nhân viên trúng số 18 tỉ tiếp tục gây sốt với hành động bất ngờ từ đồng nghiệp

Liên quan tới nam nhân viên trúng độc đắc 18 tỉ đồng, ngày 17/3 xuất hiện thêm clip mới ghi lại cảnh một nữ phục vụ tại quán Sườn Muối Ớt 135 dắt xe...

Bấm xem >>

23/10/2025 13:50 PM (GMT+7)
