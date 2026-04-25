Trúng xổ số 100.000 USD nhờ AI

Bà Carvey nhận giải thưởng 100.000 USD. Ảnh: Công ty Xổ số Michigan.

Theo Cơ quan Xổ số Michigan, bà Tammy Carvey, 45 tuổi, sống tại thị trấn Wyandotte, trúng giải 50.000 USD trong kỳ quay số ngày 6/9. Tuy nhiên, nhờ chọn thêm tùy chọn Power Play, phần thưởng của bà được nhân đôi lên 100.000 USD.

Bà Carvey kể rằng khi giá trị giải độc đắc Powerball vượt mức 1 tỉ USD, bà đã quyết định nhờ ChatGPT tạo một dãy số ngẫu nhiên và mua vé trực tuyến. “Khi kiểm tra kết quả, tôi thấy mình trúng bốn quả bóng trắng và một quả Powerball, biết chắc là có giải”, bà nói.

Ban đầu, bà nghĩ mình chỉ trúng 50.000 USD nhưng sau khi đăng nhập tài khoản xổ số, bà mới phát hiện phần thưởng thật sự là 100.000 USD. “Chồng tôi và tôi đều không tin nổi”, bà chia sẻ.

Cơ quan Xổ số Michigan xác nhận bà Carvey đã đến trụ sở nhận giải và dự định dùng số tiền này để trả hết khoản vay mua nhà.

Powerball là một trong những loại hình xổ số phổ biến nhất tại Mỹ, giá vé 2 USD, được bán tại 45 bang cùng Washington D.C., quần đảo Virgin thuộc Mỹ và Puerto Rico. Tại bang Michigan, người dân có thể mua vé trực tuyến và lựa chọn Power Play để tăng giá trị giải thưởng lên tối đa gấp 10 lần.