Sáng 22-4, lộ diện nơi có người trúng 2 giải độc đắc xổ số miền Nam

Sáng 22-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số đã tìm ra những khách hàng trúng 2 giải độc đắc của vé số Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Theo đó, vé số Vũng Tàu, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bà Rịa – Vũng Tàu mở thưởng chiều 21-4, giải độc đắc (dãy số 548134) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đổi thưởng cho khách hàng đầu tiên trúng giải độc đắc 2 vé Vũng Tàu là đại lý Bửu 79 ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. 14 vé Vũng Tàu trúng giải độc đắc còn lại chưa lộ diện chủ nhân may mắn.

Giải an ủi của vé số Vũng Tàu cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Thanh Khoa ở phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Vũng Tàu, giải độc đắc (dãy số 196775) của vé số Bạc Liêu được xác định trúng tại tỉnh Đồng Tháp.

Giải an ủi của vé số Bạc Liêu cũng trúng tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Hồng Tươi ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tuần trước, giải độc đắc của vé số Bạc Liêu trúng tại tỉnh An Giang; còn giải độc đắc của vé số Vũng Tàu trúng tại tỉnh Lâm Đồng.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 22-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.