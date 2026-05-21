Xe của bạn có tương thích với xăng E10?
Từ 1/6, E10 sẽ được bán phổ biến trên cả nước, việc hiểu rõ về loại xăng này giúp bạn giải tỏa nỗi lo tiêu hao nhiên liệu và biết cách bảo vệ phương tiện an toàn.
Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn bao nhiêu % ethanol sinh học?
3%3%
5%7%
10%82%
15%8%
10%
Từ 1/6, loại xăng nào được dùng để phối trộn thành E10 trên toàn quốc?
Xăng RON 95 và RON 9258%
Xăng không chì23%
Dầu Diesel1%
Tất cả nhiên liệu sinh học18%
Xăng không chì
Ethanol trong xăng E10 tại Việt Nam được sản xuất từ nguyên liệu nào?
Than đá9%
Dầu cọ7%
Sắn, mía51%
Khí tự nhiên33%
Sắn, mía
Lợi ích lớn nhất của xăng E10 là gì?
Làm xe chạy nhanh hơn 50%1%
Giảm phát thải khí độc hại97%
Không cần bảo dưỡng xe1%
Giảm giá xe máy1%
Giảm phát thải khí độc hại
Loại phương tiện nào có thể sử dụng xăng E10?
Chỉ ô tô đời mới6%
Chỉ xe máy phun xăng điện tử9%
Hầu hết xe động cơ xăng hiện nay83%
Chỉ xe Hybrid1%
Hầu hết xe động cơ xăng hiện nay
Điều người tiêu dùng lo ngại nhất khi chuyển sang E10 thường là gì?
Xe đổi màu sơn1%
Hao nhiên liệu, ảnh hưởng động cơ91%
Không nổ được máy7%
Không nổ được ở cây xăng1%
Hao nhiên liệu, ảnh hưởng động cơ
Xăng E10 có chỉ số octan phổ biến tương đương loại nào dưới đây?
RON 8311%
RON 9216%
RON 9570%
Diesel3%
RON 95
Bộ Công Thương đề xuất giá cơ sở xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON95 trên thị trường thế giới, giá ethanol nhiên liệu (E100) cùng các...
