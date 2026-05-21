Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

Giá vàng

SJC Mua 160,500 Bán 163,500

BTMH Mua 160,500 Bán 163,500

Tỷ giá

USD Mua 26,131 Bán 26,391

EUR Mua 29,860 Bán 31,435

Xe của bạn có tương thích với xăng E10?

Sự kiện: Xăng E10

Từ 1/6, E10 sẽ được bán phổ biến trên cả nước, việc hiểu rõ về loại xăng này giúp bạn giải tỏa nỗi lo tiêu hao nhiên liệu và biết cách bảo vệ phương tiện an toàn.

1.

Xăng E10 là loại nhiên liệu được pha trộn bao nhiêu % ethanol sinh học?

  • 3%

    3%

  • 5%

    7%

  • 10%

    82%

  • 15%

    8%
Chính xác
Không chính xác

10%

2.

Từ 1/6, loại xăng nào được dùng để phối trộn thành E10 trên toàn quốc?

  • Xăng RON 95 và RON 92

    58%

  • Xăng không chì

    23%

  • Dầu Diesel

    1%

  • Tất cả nhiên liệu sinh học

    18%
Chính xác
Không chính xác

Xăng không chì

3.

Ethanol trong xăng E10 tại Việt Nam được sản xuất từ nguyên liệu nào?

  • Than đá

    9%

  • Dầu cọ

    7%

  • Sắn, mía

    51%

  • Khí tự nhiên

    33%
Chính xác
Không chính xác

Sắn, mía

4.

Lợi ích lớn nhất của xăng E10 là gì?

  • Làm xe chạy nhanh hơn 50%

    1%

  • Giảm phát thải khí độc hại

    97%

  • Không cần bảo dưỡng xe

    1%

  • Giảm giá xe máy

    1%
Chính xác
Không chính xác

Giảm phát thải khí độc hại

5.

Loại phương tiện nào có thể sử dụng xăng E10?

  • Chỉ ô tô đời mới

    6%

  • Chỉ xe máy phun xăng điện tử

    9%

  • Hầu hết xe động cơ xăng hiện nay

    83%

  • Chỉ xe Hybrid

    1%
Chính xác
Không chính xác

Hầu hết xe động cơ xăng hiện nay

6.

Điều người tiêu dùng lo ngại nhất khi chuyển sang E10 thường là gì?

  • Xe đổi màu sơn

    1%

  • Hao nhiên liệu, ảnh hưởng động cơ

    91%

  • Không nổ được máy

    7%

  • Không nổ được ở cây xăng

    1%
Chính xác
Không chính xác

Hao nhiên liệu, ảnh hưởng động cơ

7.

Xăng E10 có chỉ số octan phổ biến tương đương loại nào dưới đây?

  • RON 83

    11%

  • RON 92

    16%

  • RON 95

    70%

  • Diesel

    3%
Chính xác
Không chính xác

RON 95

Kết quả

3/6

17% độc giả tham gia có số câu trả lời đúng giống bạn

Làm lại

Số người trả lời đúng

0/7
0%
1/7
2%
2/7
1%
3/7
6%
4/7
22%
5/7
31%
6/7
29%
7/7
9%

Đề xuất cơ chế tính giá xăng E10 từ ngày 1/6
Đề xuất cơ chế tính giá xăng E10 từ ngày 1/6

Bộ Công Thương đề xuất giá cơ sở xăng E10 sẽ được tính toán dựa trên giá xăng RON95 trên thị trường thế giới, giá ethanol nhiên liệu (E100) cùng các...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Dung ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/05/2026 00:05 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Xăng E10 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN