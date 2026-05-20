Giá vàng hôm nay 20/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm ra sao?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng miếng SJC ở mức 159-162 triệu đồng/lượng mua và bán.

Đến 9h37', giá vàng miếng SJC giảm thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán, về mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng giảm thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều, giao dịch ở mức 158,8-161,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức mở cửa hôm nay.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/5, lúc 8h32', SJC điều chỉnh giá vàng miếng xuống mức 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và hạ 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, giao dịch ở mức giá 159,3-162,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng giảm 1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 159,5-162,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều.

Tới cuối phiên giao dịch ngày 19/5, giá vàng miếng tại SJC được niêm yết ở mức 161-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với phiên liền trước.

Chiều 19/5, SJC công bố giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ ở mức 160,3-163,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước. Bảo Tín Mạnh Hải công bố giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay thế giới

Sáng nay, giá vàng thế giới không xuất hiện cú đảo chiều nào. Lúc 7h15, giá vàng thế giới giao dịch ở mức giá 4.486 USD/ounce.

Tính tới 20h30 ngày 19/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm mạnh về mức 4.469 USD/ounce. Vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ghi nhận ở mức 4.472 USD/ounce.

So với cuối năm 2025, giá vàng thế giới đêm 19/5 cao hơn khoảng 3,1% (tương đương tăng 134 USD/ounce). Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng ở mức 142,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 21,4 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 19/5.