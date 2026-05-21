Suýt mất 156 tỷ đồng vì bỏ quên vé số trúng độc đắc trong túi quần gần 1 năm

Theo thông tin từ cơ quan Xổ số bang New Jersey, Mỹ, chủ nhân một giải độc đắc hồi tháng 5 năm ngoái (hiện vẫn được giữ kín danh tính) đã tìm thấy tấm vé trúng thưởng và lĩnh thưởng chỉ 8 ngày trước khi hết hạn.

Tấm vé số trị giá 5,9 triệu USD (khoảng 156 tỷ đồng) này được bán ra ngày 22/5/2025 tại trạm xăng Eisenhower Exxon, số 550 đại lộ Eaglerock, thuộc thị trấn Roseland, Essex, bang New Jersey. Cơ quan xổ số cho biết, những người trúng thưởng có thời hạn tối đa một năm kể từ ngày quay số để đến nhận giải.

Tháng 4/2026, cơ quan xổ số thông báo rằng nếu không có ai đến nhận giải độc đắc 5,9 triệu USD trước ngày 22/5, giải thưởng sẽ bị hủy bỏ.

Người đàn ông trúng giải không nhớ có phải mình mua tấm vé đó không nên đã quyết định tới nói chuyện với các nhân viên trạm xăng, nơi anh vốn là khách hàng quen thuộc. Các nhân viên không biết chắc ai là người trúng giải nhưng cho biết chỉ có vài khách quen mua vé số vào ngày hôm đó. Họ khuyên anh nên về nhà kiểm tra lại thật kỹ toàn bộ vé của mình xem sao.

Người đàn ông trúng số độc đắc còn không biết mình được giải. (Ảnh minh họa: Getty)

Nghe theo lời khuyên, người đàn ông trở về nhà và bắt đầu lục soát mọi ngóc ngách mà mình có thể bỏ sót. Sau khi tìm khắp nơi, anh quyết định lục lọi tủ quần áo và kiểm tra từng chiếc túi quần. Cuối cùng, bên trong một chiếc túi quần, anh tìm thấy tờ vé số bị vo viên, nằm gọn lỏn từ bao giờ.

Sau khi xác nhận tấm vé hoàn toàn trùng khớp với dãy số trúng thưởng, người đàn ông lập tức lái xe thẳng đến trụ sở cơ quan xổ số và có mặt tại đây vào trưa 14/5.

Đại diện công ty xổ số chia sẻ: "Chúng tôi luôn nhắc nhở người chơi hãy kiểm tra kỹ vé của mình. Dù trường hợp giải độc đắc bị bỏ quên là rất hiếm, nhưng có vô số những tấm vé trúng giải nhỏ bị quên lãng".

Một trường hợp bỏ quên vé số độc đắc hy hữu khác tại Mỹ là bà Mildred Simoneriluto (76 tuổi, sống tại bang Pennsylvania). Vào tháng 5/2024, sau khi mua vé số, bà đem nó cất vào túi chiếc áo khoác bò rồi đãng trí đem chiếc áo tặng tổ chức từ thiện. Những món đồ này được đơn vị vận chuyển giao đi khắp nơi trên thế giới đến tận tay những người khó khăn.

Sau đó, bà Mildred mới biết mình trúng giải xổ số độc đắc 2,5 triệu USD (khoảng 77 tỷ đồng). Dù dành rất nhiều công sức truy vết và tìm kiếm, bà vẫn không thể lấy lại chiếc áo có tấm vé số trúng thưởng.