Quán cà phê kiểu tổ kén có chăn gối cho khách nghỉ ngơi ở Hà Nội

Khoảng ba tháng nay, quán cà phê trên phố Chùa Láng (phường Đống Đa) thu hút đông khách nhờ thiết kế các box hình tổ kén. Mỗi box được trang bị đầy đủ bàn, chăn, gối và nệm, cho phép khách vừa học tập, làm việc vừa có thể ngả lưng nghỉ ngơi tại chỗ. Diện tích mỗi không gian dao động khoảng 2,5 m2 đến 3,5 m2. Địa điểm này mở cửa từ 8h đến 23h hằng ngày.

Nhân viên quán cho biết, nhờ vị trí nằm gần hai bệnh viện, lượng khách đến từ bệnh viện cũng ngày càng tăng. 'Ban đầu, khách chủ yếu là sinh viên, nhưng thời gian gần đây, nhiều người nhà bệnh nhân biết đến thông qua những khách đã trải nghiệm và tự giới thiệu cho nhau', người này cho biết.

Mô hình được triển khai từ cuối năm 2025 và chính thức hoạt động từ tháng 1/2026. Hiện quán bố trí tổng cộng 30 box, gồm cả khu nằm và khu ngồi phục vụ nhu cầu học tập, nghỉ ngơi của khách.

Quán được chia thành hai dạng box gồm box nằm và box ngồi. Với box nằm, không gian được thiết kế rộng rãi, với đệm nằm cỡ lớn, đi kèm gối, chăn, đèn bàn, quạt mini và ổ cắm điện, phù hợp cho cả nghỉ ngơi lẫn học tập trong thời gian dài. Ô cửa sổ nhỏ hướng ra mảng xanh bên ngoài giúp không gian bớt bí, tạo cảm giác dễ chịu cho khách sử dụng.

Trong khi đó, box ngồi được thiết kế nhỏ gọn hơn, phù hợp cho việc học tập và làm việc cá nhân. Không gian có một băng ghế dài bọc nệm, đi kèm mặt bàn chạy dọc theo chiều dài box, đủ diện tích để đặt laptop, sách vở và đồ dùng cá nhân. Hệ thống đèn âm trần cùng quạt mini được lắp sẵn giúp đảm bảo ánh sáng và sự thông thoáng.

Khung giờ cao điểm thường rơi vào buổi sáng và đầu giờ chiều, khi sinh viên nghỉ trưa hoặc người nhà bệnh nhân cần nơi nghỉ ngơi trong thời gian chờ khám, điều trị. Trong khi đó, buổi tối lượng khách thưa hơn đáng kể.

Gia đình chị Kiều Oanh (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết biết đến mô hình này qua Facebook và đây là lần thứ hai chị trải nghiệm dịch vụ. Trước đó, chị từng sử dụng một không gian tương tự tại TP Hồ Chí Minh. Trong lần ghé quán này, chị tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc chờ đến 16h để đưa con đi khám tại bệnh viện nằm cách đó vài trăm mét.

Theo chị Oanh, gia đình lựa chọn gói 2 giờ với mức giá 169.000 đồng. So với mô hình từng trải nghiệm tại TP Hồ Chí Minh, chị đánh giá cơ sở ở Hà Nội có nhiều dịch vụ hơn khi trong gói đã bao gồm cả đồ uống và bánh, thay vì chỉ tính phí chỗ ngồi.

Nguyễn Khánh Huyền (sinh năm 2006) sử dụng gói 2 tiếng với mức giá 89.000 đồng. Mỗi tuần, cô dành khoảng 3-4 buổi đến quán cà phê để học tập. Cô cho rằng khoản chi phí dành cho việc học tập tại quán cà phê là hợp lý và xứng đáng, bởi không gian tại đây mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với ở nhà, khi mức độ tập trung và năng suất làm việc đều được cải thiện. Mỗi lần đến, thời gian ngồi của cô thường kéo dài từ 1-2 tiếng, có hôm lên tới khoảng 5 tiếng.

Tuy nhiên, nữ khách hàng cũng góp ý cơ sở nên bổ sung thêm bàn gập tại các box nằm. Theo Huyền, trong trường hợp các box ngồi ở tầng 1 kín chỗ, khách buộc phải chuyển sang box nằm nhưng gặp bất tiện do thiếu điểm tựa và mặt bàn phù hợp cho việc học tập. 'Nếu có thêm bàn gập thì sẽ thuận tiện hơn cho việc học hành', cô đề xuất.

Bảo Anh (sinh năm 2007) cho biết đây là lần đầu tiên trải nghiệm mô hình không gian học tập này. Cô nói mình ít khi đến quán cà phê để học, thay vào đó thường lựa chọn thư viện. Tuy nhiên, lần này, nữ sinh muốn 'đổi gió' và quyết định ghé quán do vị trí thuận tiện, đồng thời chưa tìm được quán cà phê hay thư viện nào thực sự ưng ý.

Điều khiến cô ấn tượng là không gian riêng tư, yên tĩnh, cho phép vừa học tập vừa có thể nằm nghỉ ngơi khi cần.

Giá dịch vụ tại quán dao động từ 69.000 đến 229.000 đồng, tùy loại box và thời gian sử dụng. Với box nằm, gói 2h cho một người có giá 89.000 đồng, bao gồm một đồ uống; gói 2h cho 2 người là 169.000 đồng, gồm 2 đồ uống và một bánh. Nếu sử dụng trong 5h, mức giá lần lượt là 169.000 đồng cho một người và 229.000 đồng cho 2 người.

Trong khi đó, box ngồi có giá thấp hơn, từ 69.000 đồng cho gói 2h/người và 119.000 đồng cho gói 5h/2 người.

Ngoài ra, khách có nhu cầu ở thêm sẽ trả phụ phí 30.000 đồng mỗi giờ đối với box nằm và 20.000 đồng mỗi giờ đối với box ngồi. Phí thêm người lần lượt là 70.000 đồng với box nằm và 50.000 đồng với box ngồi.

Sau khi khách sử dụng xong, nhân viên sẽ dọn dẹp và vệ sinh từng box, bao gồm gấp gọn chăn màn, thu gom rác thải, sắp xếp lại đồ dùng trong phòng và sử dụng cây lăn bụi để làm sạch bề mặt đệm. Sau mỗi ngày hoạt động, toàn bộ chăn ga tại quán cũng được giặt sấy và thay mới nhằm bảo đảm vệ sinh.

Không gian tầng một được bố trí khu vực bàn ngồi phục vụ khách có nhu cầu học tập, làm việc nhưng không sử dụng box riêng. Khách có thể lựa chọn ngồi tại đây và chỉ cần gọi đồ uống, phù hợp với những người muốn tiết kiệm chi phí.