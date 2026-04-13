Giá vàng hôm nay 13/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay rẻ hơn 700 nghìn đồng một lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 13/4, lúc 10h30, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh giảm 900 nghìn đồng/lượng, giao dịch ở mức giá 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 168,2-171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,1 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Trong khi giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay rẻ hơn 700 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ngày 11/4, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm 300.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. So với cuối tuần trước, giá đã giảm khoảng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1–5 chỉ giao dịch quanh 169,1–172,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng. Tính chung cả tuần, giá vàng nhẫn giảm từ 1,9–2,2 triệu đồng/lượng tùy chiều mua – bán.

Tại DOJI, giá vàng nhẫn 9999 cũng giảm 300.000 đồng/lượng, xuống mức 169,4–172,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), cho thấy xu hướng suy yếu đồng thuận trên toàn thị trường.

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch tuần mới, giá vàng thế giới giảm không phanh hơn 80 USD/ounce, lao dốc về vùng 4.650 USD/ounce. Đến 8h30 (giờ Việt Nam), giá vàng hồi phục lên mức 4.700 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tuần qua ghi nhận những biến động mạnh. Giá kim loại quý liên tục đảo chiều theo diễn biến địa chính trị.

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.630 USD/ounce và nhanh chóng giảm về sát ngưỡng 4.600 USD/ounce, mức thấp nhất tuần. Sau đó giá vàng phục hồi trở lại và tăng dần, có thời điểm vượt mốc 4.700 USD/ounce trong phiên đầu tuần.