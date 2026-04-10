Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/4: Chật vật phục hồi, "nín thở" chờ số liệu quan trọng

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/4 trên thế giới neo mức thấp

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giằng co trong phiên vừa qua khi nhà đầu tư nhận ra sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn ở Iran. Hiện, chỉ số này dừng ở mức 98,7 điểm.

Vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn được công bố, chính quyền Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz để trả đũa cuộc tấn công quy mô lớn của Israel vào Lebanon. Mỹ và Israel khẳng định Lebanon không nằm trong thỏa thuận, nhưng Tehran đã ra tuyên bố báo cáo về việc vi phạm ba điều khoản quan trọng của thỏa thuận và đặt ra nghi ngờ về khả năng tiếp tục đàm phán.

Các nhà đàm phán Iran lên đường tới Pakistan vào cuối ngày thứ Năm để tham gia vòng đàm phán hòa bình đầu tiên của cuộc chiến. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ không đạt được thỏa thuận nào chừng nào Israel còn tấn công Lebanon. Tổng thống Donald Trump khẳng định toàn bộ tàu chiến, máy bay và lực lượng quân sự Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện trong và xung quanh Iran cho đến khi nước này hoàn toàn tuân thủ thỏa thuận.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Ông Derek Halpenny, Trưởng bộ phận nghiên cứu thị trường toàn cầu khu vực EMEA tại MUFG, nhận định rằng việc eo biển Hormuz vẫn đóng cửa khiến lệnh ngừng bắn trở nên bấp bênh. Ông cũng cho rằng việc các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Pakistan vẫn được tiến hành đang góp phần hạn chế đà điều chỉnh sau biến động mạnh hôm thứ Tư.

Đáng chú ý, biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hồi tháng Ba cho thấy một lập trường cân bằng. Việc cắt giảm lãi suất thêm vẫn nằm trong tầm ngắm, nhưng một số ý kiến ​​cho rằng có khả năng thắt chặt tiền tệ lần đầu tiên kể từ khi ngân hàng trung ương bắt đầu chu kỳ nới lỏng tiền tệ vào tháng 9/2024.

Vào cuối ngày 9/4, Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ dự kiến ​​sẽ cho thấy áp lực giá cả khá ổn định trong tháng 2/2026, điều này có thể bị thị trường bỏ qua vì nó được công bố trước khi chiến tranh ở Iran nổ ra.

Tâm điểm chú ý trong tuần này sẽ là việc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ, chỉ số này sẽ cung cấp cái nhìn đầu tiên về tác động lạm phát do chiến tranh gây ra.

Lạm phát chung dự kiến ​​đã tăng tốc lên mức 3,3% hàng năm, mức cao nhất trong gần hai năm, với CPI cốt lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, tăng lên mức 2,7% hàng năm, từ mức 2,5% trong tháng 2.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 10/4 trong nước biến động nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện 25.105 VND/USD, tăng 3 đồng so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.850 - 26.360 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.897 - 26.307 VND/USD, giảm 4 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 10/4.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.100 - 26.360 VND/USD, đi tăng 3 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.130 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.360 VND/USD, giảm 7 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.060 - 26.360 VND/USD, giảm 6 đồng chiều mua và tăng 3 đồng chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.110 - 26.357 VND/USD, giảm 10 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.706 - 26.846 đồng/USD, giảm 28 đồng chiều mua và 8 đồng chiều bán so với sáng qua.