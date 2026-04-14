Sáng 14-4, lộ diện nhiều người ở TPHCM và các tỉnh trúng thưởng xổ số miền Nam

Sáng 14-4, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý đã tìm ra nhiều khách hàng trúng thưởng vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 13-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Giải độc đắc của vé số Cà Mau trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng chiều 13-4, giải độc đắc (dãy số 133005) được xác định trúng tại tỉnh Vĩnh Long.

Nơi đổi thưởng cho 7 khách hàng trúng giải độc đắc 16 vé Cà Mau là đại lý vé số Duy ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài giải độc đắc, đại lý vé số Duy còn đồi thưởng cho nhiều khách hàng trúng giải an ủi và giải nhất vé số Cà Mau với tổng giải thưởng hơn 2,6 tỉ đồng

Mở thưởng cùng ngày với vé số Cà Mau, giải độc đắc (dãy số 699223) của vé số Đồng Tháp đến sáng 14-4 vẫn chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng 32 tỉ đồng.

Trong khi đó, giải an ủi của vé số Cà Mau được xác định trúng tại các Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang và Cần Thơ. Nơi đổi thưởng là các đại lý vé số như: Duy và Phú Vinh ở Vĩnh Long; Thành Công ở Cần Thơ; Ngọc Quang ở Cà Mau và tiệm vàng Quốc Thắng ở An Giang.

Giải an ủi của vé số Đồng Tháp trúng tại 4 địa phương. Ảnh: ĐLVS Ngọc Quang, ĐLVS Phú Vinh, tiệm vàng Quốc Thắng

Cùng mở thưởng vào chiều 13-4, giải độc đắc (dãy số 310631) của vé số TPHCM cũng chưa xác định được nơi có khách hàng trúng thưởng.

Tuy nhiên, giải an ủi của vé số TPHCM đã được đổi tại đại lý vé số Thúy Hòa ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Giải an ủi của vé số TPHCM trúng tại TPHCM. Ảnh: ĐLVS Thúy Hòa

Tuần trước, giải độc đắc của vé số TPHCM "ở lại" TPHCM; còn giải độc đắc của vé số Đồng Tháp và vé số Cà Mau cùng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 14-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu.