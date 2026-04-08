Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/4: Đồng loạt hạ nhiệt, thị trường chợ đen bán ra 26.805 đồng/USD

Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/4 trên thế giới sụt giảm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tiếp tục suy yếu về dưới ngưỡng 99 điểm.

Chỉ số DXY giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý thỏa thuận ngừng bắn hai tuần sau khi đe dọa thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran.

Diễn biến chỉ số DXY. Nguồn: investing.com.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump tuyên bố rằng ông đã đồng ý "tạm ngừng ném bom và tấn công Iran trong thời gian hai tuần" với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết việc đi lại an toàn qua tuyến đường thủy quan trọng này sẽ khả thi trong thời gian hai tuần thông qua sự phối hợp với lực lượng vũ trang Iran.

Các nhà đầu tư sẽ theo dõi sát sao những diễn biến xung quanh thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ và Iran sẽ gặp nhau tại Islamabad, Pakistan vào thứ sáu tuần này để hoàn tất các chi tiết. Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy căng thẳng giảm bớt đều có thể gây áp lực lên đồng đô la Mỹ như một tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) sẽ được chú ý hơn vào cuối ngày hôm nay (8/4). Báo cáo này có thể cung cấp thêm manh mối về quan điểm của các quan chức đối với cú sốc năng lượng gần đây do các cuộc xung đột ở Trung Đông gây ra.

Bất kỳ phát ngôn cứng rắn nào từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đều có thể hỗ trợ đồng USD so với các đồng tiền khác trong ngắn hạn. Trong khi đó, theo công cụ CME FedWatch, các hợp đồng hoán đổi lãi suất qua đêm cho thấy xác suất Fed cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay khoảng 40%.

Ông Bob Savage, trưởng bộ phận chiến lược thị trường toàn cầu tại BNY, cho rằng: “Thị trường đang bắt đầu chú ý đến các rủi ro đối với tăng trưởng, không chỉ riêng lạm phát, xuất phát từ sự suy giảm nhu cầu”.

Dữ liệu lạm phát theo chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 2 sẽ được công bố vào thứ Năm. Bộ Thương mại Mỹ cho biết các đơn đặt hàng mới đối với hàng hóa chủ chốt sản xuất tại Mỹ trong tháng 2 tăng mạnh hơn dự kiến, trong khi lượng giao hàng cũng tăng vững chắc, cho thấy chi tiêu doanh nghiệp cho thiết bị vẫn ở mức tích cực trước khi xảy ra xung đột với Iran.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 8/4 trong nước nhích nhẹ

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn giữ mức 25.108 VND/USD, đi ngang so với phiên hôm qua.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.853 - 26.363 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.903 - 26.313 VND/USD, tăng 2 đồng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm công bố ngày 8/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.111 - 26.361 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.141 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.361 VND/USD, tương tự không biến động ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.056 - 26.361 VND/USD, giảm 15 đồng chiều mua và đi ngang chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.130 - 26.361 VND/USD, không biến động ở cả chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.665 - 26.805 đồng/USD, giảm 33 đồng chiều mua và cả chiều bán so với sáng qua.