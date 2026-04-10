Nhiên liệu bay bảo đảm hết tháng 4, đang nghiên cứu, đánh giá việc tăng trần vé máy bay

Tại họp báo do Bộ Xây dựng tổ chức chiều 9-4, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết, so với dự báo chỉ đảm bảo được nguồn cung dầu Jet A-1 đến giữa tháng 4-2026, đến nay khả năng huy động nguồn cung nhiên liệu Jet A-1 đã có dấu hiệu tích cực hơn.

Theo cập nhật từ các đơn vị cung ứng nhiên liệu hàng không lớn như Petrolimex Aviation và Skypec (hai đơn vị chiếm hơn 80% thị phần cung cấp), nguồn nhiên liệu có thể được bảo đảm đủ cho các hãng hàng không Việt Nam vận hành, khai thác hoạt động bay đến hết tháng 4 và trong suốt giai đoạn cao điểm lễ 30-4, 1-5-2026, theo đúng kế hoạch đăng ký của các hãng.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu vẫn đang tiếp tục nỗ lực trong việc đàm phán, tìm kiếm, đa dạng hóa các kênh huy động nguồn cung nhiên liệu từ cả trong nước và quốc tế cũng như tăng cường năng lực điều phối, dự trữ nhằm hỗ trợ hoạt động bay.

Lãnh đạo Cục Hàng không cho biết trước bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao thời gian qua, các hãng hàng không Việt Nam cũng như các đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không đã chủ động, đồng hành triển khai nhiều giải pháp tự thân để ứng phó.

Về phía cơ quan quản lý, sau khi Cục Hàng không Việt Nam có đề xuất, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, kiến nghị các bộ, ngành liên quan ban hành một số giải pháp chính sách cấp bách được ban hành, triển khai như giảm một số loại thuế liên quan nhằm bình ổn thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Nghiên cứu, đánh giá phương án tăng trần giá vé, phụ thu nhiên liệu

Cùng với đó, hiện nay, phương án điều chỉnh tăng mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản (trần giá vé máy bay) là một trong những phương án đang được Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị liên quan để nghiên cứu, đánh giá.

Phương án này cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt là từ góc độ tính linh hoạt, thời gian thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục, cũng như những tác động ảnh hưởng đến thị trường và người dân.

"Đặc biệt, việc điều chỉnh tăng mức tối đa đòi hỏi quy trình chặt chẽ, đầy đủ các bước thẩm định theo quy định của Luật Giá và Luật Hàng không dân dụng" - ông Cẩm khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Cẩm thông tin thêm, một phương án khác là cho phép các hãng hàng không triển khai phụ thu nhiên liệu cũng đang được xem xét để có đánh giá toàn diện về sự phù hợp trong bối cảnh hiện nay để đáp ứng yêu cầu kịp thời trước những biến động nhanh, bất thường của giá nhiên liệu.

Cục Hàng không và các đơn vị liên quan đang cân nhắc, so sánh các phương án, công cụ điều hành về giá, phí, phụ thu nhiên liệu, đồng thời tham khảo kinh nghiệm quốc tế và ý kiến các bên liên quan, cơ quan chuyên môn để lựa chọn phương án tối ưu.

"Thời gian ngắn tới, trên cơ sở những đánh giá cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam sẽ có báo cáo, kiến nghị để cấp có thẩm quyền xem xét, triển khai và tiếp tục có những giải pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, giúp các hãng hàng không và doanh nghiệp liên quan giải quyết khó khăn, vượt qua giai đoạn thách thức này, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người tiêu dùng, hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực đến việc thực hiện mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế - xã hội"- ông Cẩm nói.

Ngày 8-4, giá dầu thế giới giảm mạnh sau thông tin Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời. Dầu Brent còn khoảng 90-95 USD/thùng (giảm 13-16%), WTI quanh 94-95 USD/thùng.

Tại châu Á, giá nhiên liệu Jet A-1 (FOB Singapore) giảm gần 15% xuống khoảng 195,34 USD/thùng, trong khi chênh lệch giá (premium) giữa nhiên liệu hàng không và nguyên liệu nền thu hẹp còn 28,82 USD/thùng, cho thấy áp lực nguồn cung tạm hạ nhiệt.

Cùng thời điểm, không phận Trung Đông dần được nới lỏng khi Iraq, Syria, Ả Rập Saudi và Oman mở lại, trong khi Kuwait vẫn đóng cửa, Bahrain hạn chế nghiêm ngặt, UAE và Qatar kiểm soát chặt. Các hãng hàng không Trung Đông cơ bản duy trì tần suất khai thác tại thị trường Việt Nam, điều hành linh hoạt theo từng giai đoạn.