Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/4: Thị trường chợ đen hạ nhiệt

Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/4 trên thế giới vượt ngưỡng 100 điểm

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) mở đầu tuần vượt ngưỡng 100 điểm, trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, cùng với những tín hiệu thiếu nhất quán từ Nhà Trắng.

Diễn biến chỉ số DXY trong phiên vừa qua. Nguồn: investing.com.

Sự suy yếu nhẹ của đồng USD vào cuối tuần qua là hệ quả trực tiếp từ xu hướng điều chỉnh giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm trước những biến động địa chính trị khó lường. Tâm lý thận trọng đang chiếm ưu thế chủ đạo khi các rủi ro xung đột khu vực tiếp tục là nhân tố then chốt dẫn dắt dòng tiền.

Về định hướng điều hành, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn kiên trì với thái độ thận trọng và quan sát thực tế. Dù không vội vàng thắt chặt thêm, Fed cũng tuyệt đối không lơ là trước áp lực lạm phát. Giới hoạch định chính sách đồng thuận rằng mặt bằng lãi suất hiện tại là hợp lý, song họ cũng cảnh báo về những rủi ro lạm phát tiềm ẩn, đặc biệt là cú sốc cung từ thị trường năng lượng.

Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động Mỹ vừa công bố đã phác họa một bức tranh kinh tế khởi sắc. Với 178.000 việc làm mới trong tháng 3, thị trường lao động không chỉ vượt xa kỳ vọng mà còn cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ so với tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống mức 4,3%, đi kèm với mức tăng thu nhập bình quân 3,5% so với cùng kỳ, củng cố thêm nền tảng nội lực của nền kinh tế Mỹ.

Sức hấp dẫn của đồng bạc xanh đang dần được tái lập trên thị trường ngoại hối. Sau giai đoạn duy trì vị thế bán ròng thấp hồi đầu tháng, khối đầu cơ đã đảo chiều sang vị thế mua ròng khiêm tốn và giữ trạng thái này khá ổn định trong suốt tuần qua.

Tính chung trong tháng 3, đồng USD đã thể hiện sức mạnh áp đảo so với các đồng tiền chủ chốt khác. Sự bứt phá này được cộng hưởng từ ba yếu tố: tâm lý tìm nơi trú ẩn an toàn của nhà đầu tư, kỳ vọng Fed duy trì lãi suất cao và đà tăng của giá dầu làm trầm trọng thêm lo ngại về lạm phát toàn cầu.

Tại Đại học Harvard, Chủ tịch Jerome Powell một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của việc cân bằng giữa mục tiêu toàn dụng nhân dụng và kiểm soát giá cả. Ông cho biết Fed hiện đang sở hữu "dư địa" đủ lớn để tiếp tục theo dõi sát sao các dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra bất kỳ quyết định mang tính bước ngoặt nào về lãi suất.

Trong tương lai gần, rủi ro thị trường vẫn ở mức cao khi căng thẳng địa chính trị và lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nếu tiến trình hạ nhiệt lạm phát bị đình trệ, kịch bản cắt giảm lãi suất sẽ bị đẩy lùi đáng kể. Trong bối cảnh đó, việc Fed duy trì chính sách thắt chặt trong thời gian dài hơn dự kiến sẽ tiếp tục là bệ đỡ vững chắc cho sức mạnh của đồng USD.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 6/4 trong nước bất động

Tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước hiện vẫn giữ mức 25.107 VND/USD của phiên ngày 4/4.

Theo biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn mà các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.852 - 26.362 VND/USD.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối ở mức 24.902 - 26.312 VND/USD, đi ngang ở cả hai chiều so với sáng qua.

Tỷ giá trung tâm sáng nay vẫn giữ giá phiên 4/4. Nguồn: sbv.

Khảo sát tại một số ngân hàng, tỷ giá USD/VND hôm nay được cập nhật tại ngân hàng thương mại như Vietcombank đang niêm yết giá USD ở 26.112 - 26.362 VND/USD, đi ngang cả hai chiều so với sáng qua.

Cùng diễn biến, "ông lớn" BIDV hiện mua vào 25.142 VND/USD và bán ra ở ngưỡng 26.362 VND/USD, tương tự đứng yên ở cả hai chiều so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân: Techcombank niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.071 - 26.362 VND/USD, giảm 1 đồng chiều mua và chiều bán so với sáng qua.

Hay tại, ACB đang niêm yết giá USD ở 26.120 - 26.360 VND/USD, đi ngang chiều mua và giảm 2 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.929 - 27.069 đồng/USD, giảm 21 đồng chiều mua và 1 đồng chiều bán so với sáng qua.