Shipper 68 tuổi tự mua nước cho khách, 8 ngày sau nhận 'tiền boa' hơn 1,1 tỷ đồng

Shipper 68 tuổi nhiệt tình giao hàng cho khách. Ảnh: News

Dan Simpson (68 tuổi) là shipper của một nhà hàng bánh pizza tại Boise, bang Idaho, Mỹ. Khi đang trên ngưỡng cửa nghỉ hưu, ông không ngờ rằng một quyết định đơn giản trong lúc làm việc lại thay đổi đáng kể cuộc sống của mình.

Một ngày, ông Simpson nhận đơn giao pizza kèm nước ngọt cho khách hàng có tên Brian Wilson. Tuy nhiên, nhà hàng lại hết loại nước coca không đường mà khách đã đặt. Không liên lạc được với khách để hỏi phương án thay thế, ông Simpson đã chủ động chạy sang cửa hàng tiện lợi gần đó, tự mua 2 chai nước 2 lít để hoàn tất đơn hàng, News đưa tin 7/4.

"Chỉ là dừng lại mua giúp ai đó một lon nước thôi, mất khoảng 3 phút. Không có gì to tát cả", ông chia sẻ.

Món quà quý từ hành khách

Với ông, đó chỉ là một cử chỉ bình thường, nhưng với vợ chồng khách hàng, hành động này lại mang ý nghĩa lớn hơn rất nhiều. Brian Wilson chia sẻ rằng, hai vợ chồng ông đều bị suy giảm thị lực, nên việc tự đi mua đồ không hề đơn giản. Sự chu đáo và quan tâm của shipper vì thế trở nên đặc biệt quý giá.

Cảm động trước hành động của shipper, ông Wilson đã đăng tải câu chuyện lên TikTok và kèm dòng chú thích: "Thế giới cần nhiều người như ông hơn".

Đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 600.000 lượt xem và nhận được vô số phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không dừng lại ở đó, ông còn lập một trang GoFundMe nhằm kêu gọi quyên góp để hỗ trợ ông Simpson.

Người giao hàng lớn tuổi đang gặp khó khăn tài chính dù đã làm việc nhiều năm và chuẩn bị nghỉ hưu vào cuối tháng 4. Chỉ trong vòng 8 ngày, số tiền quyên góp đã gần chạm mốc 45.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Trước làn sóng ủng hộ này, ông Simpson không giấu được sự ngỡ ngàng. Ông kể lại rằng bản thân liên tục kiểm tra điện thoại khi thấy tiền ủng hộ tăng nhanh, thậm chí còn nghi ngờ đó có thể là một trò lừa đảo.

Cuộc đời ông Simpson từng trải qua không ít thăng trầm. Ông từng phải ngồi tù vì lái xe trong tình trạng say rượu, sau đó nỗ lực cai nghiện và quay lại học tập cách đây hơn 20 năm.

Dù làm việc chăm chỉ, ông vẫn gặp khó khăn trong việc tích lũy cho tuổi già. Hiện tại, ông làm việc ban đêm để bổ sung thu nhập bên cạnh công việc tại Sở Nông nghiệp Idaho.

Chính vì từng trải qua khó khăn, ông luôn cố gắng sống tử tế và sẵn sàng giúp đỡ người khác. “Tôi biết cảm giác rơi vào hoàn cảnh bế tắc là như thế nào, nên tôi luôn muốn giúp đỡ khi có thể”, ông chia sẻ.

Câu chuyện của ông Simpson nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm và lòng tốt của ông. Không ít ý kiến cho rằng, xã hội ngày nay cần nhiều hơn những con người như vậy.

"Tôi đã làm việc với Simpson nhiều năm và anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Anh ấy luôn sẵn sàng ở lại làm thêm và nhận giao thêm đơn hỗ trợ đồng nghiệp khi công việc quá tải, dù phải bắt đầu ca làm từ 5h và quay lại vào đúng giờ đó ngày hôm sau"; "Tôi thực sự đã bật khóc. Một hành động quá đỗi ấm áp"... là những bình luận của người dùng mạng.

Nhờ khoản tiền quyên góp bất ngờ, ông Simpson bước vào tuổi nghỉ hưu với một nền tảng tài chính vững vàng hơn. Dù vậy, ông cho biết vẫn sẽ tiếp tục công việc giao pizza như một cách giữ nhịp sống quen thuộc.