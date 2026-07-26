Hàng loạt cửa hàng kim cương gần chợ Bến Thành vẫn đóng im ỉm, dán bảng cho thuê

Ghi nhận của Dân Việt chiều 25/7 cho thấy hàng loạt cửa hàng kim cương tại khu vực gần chợ Bến Thành, TP.HCM đều đóng cửa im ỉm. Đây là một trong những nơi giao dịch vàng bạc đá quý, kim cương sôi động nhất TP.HCM.

Tình hình này diễn ra sau khi cơ quan điều tra công bố thông tin hôm 14/7 về việc khởi tố vụ buôn lậu kim cương, khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ - chủ tiệm vàng Kim Lý, bà Nguyễn Thị Liên - chủ tiệm vàng Ngọc Tâm và bà Hoàng Thị Thanh Nga - chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu tại TP.HCM.

Dù nhiều cửa hàng kim cương cho biết chỉ đóng cửa tạm thời nhưng đến nay, gần nửa tháng đã trôi qua, hầu hết đều vẫn áng binh bất động, đóng cửa im ỉm.

Trên đường Lê Thánh Tôn đoạn qua chợ Bến Thành, một loạt cửa hàng kim cương vàng bạc đá quý đóng cửa từ giữa tháng 7 đến nay chưa mở lại.

Cửa hàng kim cương hai mặt tiền đối diện chợ Bến Thành đóng cửa nhiều ngày qua. Ảnh: Hồng Phúc

Đối diện cửa Bắc chợ Bến Thành, nằm ngay ngã ba đường là Quế Jewelry. Cửa hàng có hai mặt tiền đắc địa này đóng cửa đã nhiều ngày qua. Từ “đất vàng” dành cho giới buôn bán kim cương, mặt tiền Quế Jewelry trở thành nơi buôn bán hàng rong, bánh mì, nước giải khát.

Cách đó vài căn là Hoàng Thứ Jewelry cũng đóng cửa nhiều ngày qua. Bất ngờ là bên ngoài, trên khung cửa sắt dán thông báo: “Xin tạm nghỉ ngày hôm nay” nhưng thực tế từ lúc đóng đến nay chưa thấy mở lại.

Ghi nhận của chúng tôi cũng cho thấy nhiều khách đã đến cửa hàng Hoàng Thứ Jewelry trong tuần qua nhưng cũng không biết làm gì hơn, đành đi về. Trong khi đó, phía cửa hàng cũng không xác nhận chính xác thời gian hoạt động trở lại.

Tiệm kim cương Hoàng Thứ đóng cửa chưa biết ngày mở lại. Ảnh: Hồng Phúc

Xin đóng cửa 1 ngày nhưng nhiều ngày qua chưa mở lại. Ảnh: Hồng Phúc

Kim cương Chín Tâm trên đường Lê Thánh Tôn cũng ngưng hoạt động. Ảnh: Hồng Phúc

Đi thêm vài bước nữa là Chín Tâm Jewelry cũng bán lẻ vàng bạc đá quý, kim cương và cũng đang đóng cửa nhiều ngày qua sau khi sự việc chấn động của ngành kim cương diễn ra.

Không chỉ đóng cửa, một số cửa hàng còn ghi nhận có tình trạng tháo bảng hiệu kinh doanh.

Một cửa hàng tháo bảng hiệu tại khu vực chợ Bến Thành. Ảnh: Hồng Phúc

Tương tự, trên nhiều tuyến đường khác vốn “quen mặt” với người chơi kim cương như Trần Hưng Đạo, Võ Văn Tần, khu vực chợ An Đông… nhiều cửa hàng cũng "cửa đóng then cài" nhiều ngày qua, chưa có dấu hiệu sẽ mở cửa trở lại.

Theo chuyên gia kinh tế Huỳnh Thanh Điền, bản chất của ngành kinh doanh vàng bạc, đá quý là dựa trên việc mua vào và bán ra để hưởng chênh lệch, do đó dòng tiền mặt dự trữ của doanh nghiệp không phải là vô hạn.

Trong bối cảnh bình thường, dòng tiền được duy trì linh hoạt nhờ việc lấy tiền từ khách mua để thanh toán cho khách bán. Nhưng khi tâm lý hoảng loạn bùng phát, người dân chỉ muốn bán tháo để thu tiền về trong khi lượng người mua rất ít, doanh nghiệp lập tức rơi vào trạng thái mất cân đối dòng tiền nghiêm trọng.

Do đó, nhiều doanh nghiệp lớn phải áp dụng các biện pháp giãn tiến độ thanh toán nhằm đảm bảo dòng tiền, ngược lại, nhiều doanh nghiệp nhỏ không đủ nội lực đang tạm phải đóng cửa trong lúc khủng hoảng, mọi người áp nhau đi bán hiện nay.