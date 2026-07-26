Bình giữ nhiệt giá rẻ tràn ngập chợ mạng: Đừng chỉ tin vào quảng cáo là 'inox 304'

Chỉ từ vài chục nghìn đồng, bình giữ nhiệt "inox 304" được rao bán khắp nơi

Chỉ với vài chục nghìn đồng, người tiêu dùng hiện có thể dễ dàng mua một chiếc bình giữ nhiệt trên các nền tảng mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Từ Facebook, TikTok Shop đến các sàn mua sắm trực tuyến, mặt hàng này được bày bán với số lượng lớn, đa dạng về kiểu dáng, dung tích và mức giá, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng.

Khảo sát cho thấy, bình giữ nhiệt được rao bán với mức giá phổ biến từ 70.000–200.000 đồng. Các sản phẩm có nhiều chủng loại như bình giữ nhiệt cá nhân, bình thể thao, cốc giữ nhiệt có quai xách, ly giữ nhiệt kèm ống hút, bình hiển thị nhiệt độ bằng cảm ứng hay bình dung tích lớn dành cho hoạt động ngoài trời. Dung tích cũng rất đa dạng, từ khoảng 300 ml, 500 ml, 750 ml đến 1 lít, 1,5 lít và 2 lít, đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Bình giữ nhiệt giá rẻ được rao bán trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Về mẫu mã, các sản phẩm được thiết kế với nhiều màu sắc và họa tiết bắt mắt như trắng, đen, xanh, hồng, tím, kem, pastel hoặc in hình hoạt hình, họa tiết tối giản, hướng đến nhiều nhóm khách hàng từ trẻ em, học sinh đến người trưởng thành. Không ít gian hàng còn quảng cáo sản phẩm theo xu hướng thời trang, liên tục cập nhật các mẫu mới để thu hút người mua.

Đáng chú ý, nhiều người bán giới thiệu sản phẩm với những lời quảng cáo hấp dẫn như "inox 304", "giữ nóng, giữ lạnh từ 12–24 giờ", "hàng cao cấp", "xả kho", "giá tận xưởng", "sale sốc", "bán tặng" hoặc "cam kết chất lượng".

Mức giá rẻ cùng mẫu mã đa dạng khiến các sản phẩm này trở thành lựa chọn của nhiều người tiêu dùng. Tuy nhiên, đằng sau những lời quảng cáo hấp dẫn và mức giá cạnh tranh là không ít băn khoăn về chất lượng thực tế, khả năng giữ nhiệt, độ bền cũng như nguy cơ mất an toàn nếu sản phẩm được sản xuất từ vật liệu không đạt tiêu chuẩn hoặc không rõ nguồn gốc.

Bình giữ nhiệt kém chất lượng tiềm ẩn nhiều rủi ro

Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trên thị trường hiện nay có hai nhóm bình giữ nhiệt chất lượng kém mà người tiêu dùng cần lưu ý.

Loại thứ nhất là bình có kết cấu không đạt yêu cầu nên khả năng giữ nhiệt rất kém. Loại này chủ yếu gây lãng phí vì người mua không nhận được đúng công năng của sản phẩm. Loại thứ hai đáng lo ngại hơn là bình được sản xuất từ nguyên liệu không bảo đảm chất lượng. Đây là nhóm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng lâu dài.

Theo chuyên gia, một chiếc bình giữ nhiệt không chỉ gồm phần thân inox mà còn có nhiều chi tiết tiếp xúc trực tiếp với đồ uống như nắp, gioăng cao su, ống hút (nếu có), lớp nhựa bên trong nắp... Nếu các bộ phận này được làm từ nguyên liệu tái chế hoặc không đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm, khi tiếp xúc thường xuyên với nước nóng có thể nhanh bị lão hóa, biến dạng, phát sinh mùi hôi hoặc thôi nhiễm các chất không mong muốn.

Bình giữ nhiệt đa dạng về kiểu dáng, dung tích và mức giá, thu hút đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là học sinh, sinh viên và nhân viên văn phòng. Ảnh chụp màn hình.

Đặc biệt, gioăng cao su là chi tiết rất quan trọng nhưng nhiều người lại bỏ qua. Gioăng có nhiệm vụ làm kín để giữ nhiệt. Nếu sử dụng cao su kém chất lượng, khi tiếp xúc liên tục với nhiệt độ cao, loại vật liệu này cũng có nguy cơ giải phóng các hợp chất không tốt cho sức khỏe.

Theo ông, người tiêu dùng cũng không nên chỉ quan tâm đến việc bình được quảng cáo là inox 304 hay inox 316, trong khi đây không phải yếu tố duy nhất quyết định chất lượng.

"Ngay cả khi phần thân sử dụng inox tốt nhưng nắp nhựa, gioăng cao su hoặc các chi tiết khác không đạt chuẩn thì sản phẩm vẫn không bảo đảm an toàn. Chất lượng của bình phải được đánh giá tổng thể, từ vật liệu, quy trình sản xuất đến khả năng kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất", ông nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, người tiêu dùng cũng cần sử dụng bình giữ nhiệt đúng mục đích. Đối với các loại nước trái cây, nước chanh, nước có ga hoặc đồ uống có tính axit, không nên đựng trong bình giữ nhiệt trong thời gian quá dài, đặc biệt là các sản phẩm không rõ chất lượng. Môi trường axit kết hợp với nhiệt độ có thể làm tăng nguy cơ ăn mòn bề mặt inox nếu vật liệu không đạt tiêu chuẩn, đồng thời đẩy nhanh quá trình thôi nhiễm từ các chi tiết bằng nhựa, gioăng cao su hoặc lớp phủ bên trong nắp bình.

Chuyên gia khuyến cáo, bình giữ nhiệt phù hợp nhất để đựng nước lọc, trà hoặc các loại đồ uống theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau mỗi lần sử dụng, cần vệ sinh sạch sẽ, để bình khô ráo và thay thế khi xuất hiện các dấu hiệu như gỉ sét, bong tróc lớp phủ, nắp nhựa nứt vỡ, gioăng cao su có mùi lạ hoặc mất độ đàn hồi nhằm hạn chế các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người tiêu dùng nên chọn bình giữ nhiệt như thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, khi mua bình giữ nhiệt, người tiêu dùng nên ưu tiên các tiêu chí sau:

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, nguyên cán bộ Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: BT.

- Nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, có tên nhà sản xuất, đơn vị nhập khẩu và thông tin chịu trách nhiệm về sản phẩm.

- Mua tại cửa hàng hoặc gian hàng chính hãng, tránh sản phẩm chỉ được quảng cáo qua livestream hoặc tài khoản cá nhân không có địa chỉ cụ thể.

- Kiểm tra chất lượng gia công: bề mặt inox nhẵn, không có ba via sắc cạnh; nắp vặn khít; gioăng cao su mềm, đàn hồi tốt, không có mùi hắc.

- Không chọn sản phẩm có mùi nhựa hoặc mùi cao su quá nồng khi mở nắp. Đây có thể là dấu hiệu vật liệu kém chất lượng.

- Quan tâm đến chứng nhận phù hợp với vật liệu tiếp xúc thực phẩm, thông tin tiêu chuẩn sản xuất và chế độ bảo hành thay vì chỉ nhìn vào dòng chữ "inox 304", "inox 316".

"Để sản xuất một chiếc bình giữ nhiệt đạt tiêu chuẩn cần sử dụng vật liệu chất lượng, áp dụng công nghệ tạo lớp chân không đúng kỹ thuật cùng quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Những yếu tố này đều làm tăng chi phí sản xuất. Vì vậy, nếu một sản phẩm được bán với mức giá quá thấp so với mặt bằng chung của thị trường, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ, bởi rất có thể nhà sản xuất đã cắt giảm chi phí ở nguyên liệu, linh kiện hoặc quy trình chế tạo", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cho hay.