Chốt giá vàng hôm nay ngày 25/7 tăng rất mạnh trở lại

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 25/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 25/7 tăng giá vàng miếng lên mức 141,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 25/7, giá vàng trong nước ngày 25/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 25/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 25/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 137,5 triệu đồng/lượng mua vào và 141,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 25/7, tiếp đà tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 25/7, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNE.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 25/7, tăng mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 138,5 –142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 137 – 141 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 138,9 – 142,7 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 25/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 25/7 giữ ổn định với giá vàng giao ngay giảm 1 USD/ounce, xuống mức 4.053 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.063 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới chốt tuần biến động nhẹ, duy trì dưới mốc 4.100 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn, áp lực với thị trường vàng thế giới vẫn nghiêng về phía giảm giá do lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở vùng cao, đồng USD tiếp tục mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm chuyển sang nới lỏng chính sách tiền tệ.

Về kỹ thuật, nếu vượt vùng 4.083 USD/ounce, giá vàng có thể cải thiện xu hướng tăng ngắn hạn và hướng trở lại khu vực 4.100-4.140 USD/ounce. Ngược lại, nếu giảm dưới 4.021 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng, đưa giá vàng kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 4.000 USD/ounce.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.053 USD/ounce (tương đương khoảng 129,6 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 25/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 11,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 25/7, giá vàng ngày 26/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.