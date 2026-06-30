Động nội tệ Nhật Bản mất giá kỷ lục sau gần 40 năm

Ngay từ đầu phiên giao dịch sáng nay 30/6, giá trị đồng nội tệ Nhật Bản tiếp tục giảm thêm so với mức đáy được duy trì trong suốt nhiều tuần qua. Đến thời điểm 10h00, theo giờ địa phương, tỷ giá giao dịch giữa đồng JPY và đồng USD được niêm yết tại thị trường Tokyo đã giảm xuống trên 162 JPY/1 USD. Đây là mức thấp nhất trong vòng gần 40 năm qua, tính từ tháng 12/1986 đến nay.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường New York, đồng Yên Nhật cũng đã bắt đầu mất giá kỷ lục với mức 161,9 JPY/1 USD. Đây được coi là khởi điểm cho một chuỗi kỷ lục xấu đối với đồng nội tệ Nhật Bản, mà nguyên nhân chính là do các động thái gần đây của Cục dự trữ Liên bang Mỹ.

Tỷ giá giao dịch giữa JPY và USD được niêm yết từ 10h00 ngày 30-6-2026. Ảnh: Jiji Press

Theo các chuyên gia thị trường, do những ổn định mang tính tương đối của kinh tế, cùng những biến động trên chính trường Mỹ trong giai đoạn hiện nay, cũng như sự khác biệt về lãi suất chính sách của Mỹ và Nhật Bản ngày một thu hẹp, dẫn tới những đồn đoán về việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục nâng lãi suất chính sách, xu hướng bán ra đồng JPY và mua vào đồng USD đang gia tăng tại nhiều thị trường quốc tế và đây được coi là nguyên nhân chính khiến đồng nội tệ Nhật Bản mất giá sâu hơn mức đáy.

Giới chuyên môn cũng dự báo mức 162 JPY/1 USD nêu trên vẫn chưa phải là mức đáy. Trong những ngày tới đây, đồng JPY sẽ tiếp tục đà suy giảm và điều này sẽ có những tác động mạnh, không chỉ đối với thị trường Nhật Bản, mà còn đối với hàng loạt thị trường quốc tế khác, bao gồm cả Mỹ, Hàn Quốc, châu Á và châu Âu.