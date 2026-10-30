Khách thanh toán 538 triệu đồng cho cuốc xe công nghệ 36.000 đồng và bảo không cần trả, tài xế lập tức báo công an

Khách thanh toán 538 triệu đồng cho cuốc xe 36.000 đồng và bảo không cần trả

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Sự việc xảy ra vào tháng 8/2025 tại Tứ Xuyên, Trung Quốc. Theo đó, Tạp chí Marketings đăng tải, rạng sáng 21/8, tài xế taxi Chu Vĩ ở Phú Thuận (Tứ Xuyên, Trung Quốc) đón một vị khách. Khi thanh toán, vị khách quét mã QR và chuyển khoản 146.528 NDT (538 triệu đồng) thay vì 10 tệ (khoảng 36.000 đồng). Anh Chu định hoàn tiền ngay, nhưng vị khách xuống xe rồi rời đi nhanh chóng, không để lại dấu vết.

Anh Chu kể lại, khoảng 3h30 sáng 21/8, anh đón một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi gần đoạn đường An Hòa Tây Lộ, Phú Thuận, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Người này say, được một người khác giúp gọi taxi.

Thanh niên đi một mình, nói điểm đến là khu vực cầu Tống Độ. Tuy nhiên, khi xe mới đến đầu cầu, anh ta đã yêu cầu xuống xe. Lúc này, đồng hồ báo tiền cước là 10 NDT. Ngồi ở hàng ghế sau, hành khách dùng điện thoại quét mã thanh toán. Điện thoại của anh Chu lập tức báo tin nhắn: "Đã nhận hơn 140.000 NDT qua WeChat."

"Tôi lập tức thấy có gì đó không ổn, liền bảo cậu ấy quét nhầm rồi", anh Chu nhớ lại. Nhưng khi định hoàn tiền, vị khách lại nói "không cần trả lại" rồi vội vã rời đi.

Tài xế báo công an, hoàn trả lại số tiền thừa

Theo Đời sống và Pháp luật, cầm trên tay số tiền quá lớn, nỗi bất an dâng lên tột độ trong lòng người tài xế. Không chỉ lo ngại về vấn đề pháp lý, anh còn sợ vị khách đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo kia có thể gặp nguy hiểm giữa đêm khuya. Không chút do dự, anh Chu lập tức lái xe lao thẳng đến đồn công an Đặng Tỉnh Quan trình báo sự việc khẩn cấp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng lập tức cùng anh Chu quay lại hiện trường để truy tìm tung tích "vị thượng đế" bí ẩn. May mắn thay, họ phát hiện nam thanh niên đang ngồi thất thần bên vệ đường, dường như đã mất phương hướng và không nhớ đường về nhà.

Khoảng 30 phút sau, cả hai nhân vật chính của câu chuyện hy hữu được đưa về trụ sở cảnh sát. Tại đây, khi hơi men đã vơi bớt và nhìn thấy sắc phục công an, nam thanh niên mới bàng hoàng kiểm tra lại điện thoại và nhận ra sai lầm tai hại của mình. Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, toàn bộ số tiền hơn nửa tỷ đồng đã được anh Chu hoàn trả nguyên vẹn.

Câu chuyện kịch tính khép lại bằng một cái kết ấm lòng khi anh Chu tiếp tục lái xe đưa vị khách về tận nhà an toàn vào lúc 4 giờ sáng. Hành động trung thực và trách nhiệm của nam tài xế sau đó đã được cơ quan quản lý giao thông và công ty chủ quản vinh danh, trở thành câu chuyện đẹp về lòng tốt giữa đời thường.