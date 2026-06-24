Trường Giang - Nhã Phương khoe tổ ấm hạnh phúc trong nhà vườn nghìn m2

Trên Ngôi sao, gia đình Trường Giang - Nhã Phương hạnh phúc khoe giây phút bình yên, thảnh thơi. 4 thành viên tổ ấm nhỏ mặc trang phục đồng điệu, tận hưởng những giây phút thư thái bên nhau trên bãi cỏ xanh mướt. Thấy tóc con trai đã hơi dài, Trường Giang dùng kéo tự cắt tỉa cho mái tóc cậu bé gọn gàng hơn. Nhóc Hope gần 3 tuổi ngoan ngoãn hợp tác, ngồi yên để bố "thể hiện tay nghề".

Nhã Phương cho biết vợ chồng cô dã ngoại ngay tại ngôi nhà rộng lớn của gia đình ở Xuyên Mộc tháng trước. Cặp sao tranh thủ nghỉ ngơi bên các con sau chuỗi ngày làm việc bận rộn. Công chúa út cũng góp mặt trong chuyến đi, nhưng nhóc tỳ mới 4 tháng tuổi nên phụ huynh hạn chế để bé lên hình.

Mười Khó" dùng vòi nước chơi đùa với quý tử. Vợ chồng anh khuyến khích các con hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng năm tháng tuổi thơ nhiều trải nghiệm.

Trường Giang - Nhã Phương đưa hai nhóc đi thu hoạch rau củ, trái cây trong vườn nhà.

Cơ ngơi bề thế này mang tên "Nhà trọ Destiny", được xây dựng năm 2019 để mừng con gái đầu lòng của họ chào đời. Công trình có diện tích hàng nghìn mét vuông, quy hoạch thành các khu vực như hồ cá, sân vườn, bãi cát, nhà ở. Không gian phủ nhiều cây xanh, phù hợp mục đích nghỉ dưỡng và sinh hoạt gia đình. Bên cạnh đó, Trường Giang dành phần lớn diện tích làm vườn nhằm thỏa mãn sở thích trồng trọt và cung cấp thực phẩm sạch cho tổ ấm.

Là những ngôi sao hạng A, sở hữu khối tài sản lớn nên cả Nhã Phương và Trường Giang đều là những người sớm sở hữu cuộc sống nhiều người mơ ước.

Không gian này không khác gì khu nghỉ dưỡng, hòa mình với thiên nhiên. Song thiết kế của biệt thự vẫn vô cùng đơn giản, gần gũi mà không hề cảm giác quá xa hoa.

Không gian êm đềm khi chiều về.

Chủ nhân thu hẹp không gian sinh hoạt để dành không gian chính hòa với thiên nhiên.

Một góc sân đẹp yên bình.

Bên trong còn có quầy bar để cả gia đình có thể chill cùng nhau.

Thiết kế khuôn viên với nhiều chỗ nghỉ ngơi, thư giãn.

Khu vực vui chơi cho trẻ em được cặp đôi đặt thêm những cầu trượt trên nền cát.

Với căn biệt thự này, gia đình gần như không phải đi đâu để "chữa lành".

Đây cũng là nơi tổ chức các hoạt động sinh nhật thành viên gia đình.

Trường Giang tiếp tục trồng thêm cây xanh quanh mảnh đất rộng "thẳng cánh cò bay".

Trường Giang khoe thu hoạch được nhiều loại rau trái trong vườn.

Trường Giang làm tôm, cá khô cho gia đình và gửi tặng đồng nghiệp, bạn bè.

Đời thường, Trường Giang luôn mặc giản dị. Trường Giang còn quay các chương trình ở biệt thự vườn.

Hoặc thường xuyên mời bạn bè, đồng nghiệp đến chơi.