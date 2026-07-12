Cá chết trắng lồng, ngư dân Cát Bà khốn đốn

Những ngày cuối tháng 6 và đầu tháng 7, khu vực cầu Phù Long (Đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng) xuất hiện tình trạng cá song nuôi lồng của các hộ dân chết đồng loạt, nổi trắng mặt nước khiến các ngư dân thiệt hại nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Hưng (64 tuổi) cho biết, gia đình ông và một số hộ dân địa phương bám biển đánh bắt thủy sản mưu sinh. Hằng ngày mỗi chuyến đi biển về cá to thì bán, cá nhỏ thì ông và một số hộ mua gom, thả lồng để tiếp tục nuôi.

Lồng bè nuôi cá của gia đình ông Hưng có khoảng 200 con cá song, trong đó có nhiều con kích thước lớn (2-5kg) chuẩn bị được xuất bán. Cuối tháng 6, bất ngờ cá chết đồng loạt, nổi trắng mặt nước khiến gia đình ông Hưng tay trắng, mất cả vốn lẫn lời.

Còn gia đình bà Bùi Thị Thùy (48 tuổi) thu mua nhiều năm được khoảng 1.000 con cá song rồi thả xuống 4 lồng nuôi. Chỉ sau một đêm, cá chết hàng loạt, nổi trắng lồng, trong đó có khoảng 250 con (2-5kg) chuẩn bị đến thời điểm xuất bán. Bà Thùy ước tính, tổng thiệt hại lên tới 500-700 triệu đồng. Theo bà Thùy, cá song biển rất khỏe, có thể chịu được điều kiện sống khắc nghiệt và giá trị kinh tế cao.

Thời điểm cá chết bất thường cuối tháng 6, người dân thôn Phù Long cho biết, khu vực xả thải của Công ty TNHH Sơn Trường xuất hiện dòng nước màu đen, bọt trắng và bốc mùi nồng nặc; nước thải sẽ chảy dọc con sông Phù Long rồi ra biển.

Khu vực cầu Phù Long (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng) có sông nhỏ chạy dọc cánh rừng ngập mặn ven đảo Cát Bà, cách bến phà Cái Viềng khoảng 1km. Nhiều thế hệ ngư dân địa phương đã bám biển, nuôi thủy sản dọc sông mưu sinh. Hơn 10 năm nay, Công ty TNHH Sơn Trường được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường khu nuôi tôm công nghiệp quy mô 80ha, cách khu dân cư Phù Long con sông và cây cầu.

Vị trí cống xả thải của Công ty TNHH Sơn Trường (vùng khoanh đỏ) cách vị trí người dân Phù Long nuôi cá (vùng khoanh vàng) khoảng 30-50m. Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong cho thấy, khu vực cống xả này hiện không còn màu đen, bọt trắng, nhưng nước có màu xanh thẫm khác biệt màu nước sông Phù Long kế bên.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Phạm Văn Hợp - Trưởng phòng Xây dựng, nông nghiệp và môi trường Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã xuống trực tiếp thực địa, làm việc với người dân và doanh nghiệp xả thải. Hiện Công an thành phố Hải Phòng đã vào cuộc kiểm tra, tìm hiểu, xác minh vụ việc. Trong ảnh: Hệ thống nước thải khu đầm nuôi tôm công nghiệp của Công ty TNHH Sơn Trường trước khi xả ra biển.