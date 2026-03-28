Sở thích đặc biệt của Cục trưởng Xuân Bắc trong 'biệt phủ' ngoại ô

Xuân Bắc, 50 tuổi, quê Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam. Anh được biết đến qua các phim “Chuyện nhà Mộc”, “Sóng ở đáy sông” và vai Nam Tào trong chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo quân” giai đoạn 2004-2021. Năm 2024, anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân và hiện giữ chức Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn.

Xuân Bắc có một tình yêu đặc biệt với việc chăm sóc cây cỏ quanh nhà. Anh trồng các loại cây ăn quả như mít, mơ, khế, xoài. Vào mùa thu hoạch, mít, xoài nhà anh sai trĩu quả. Mơ thường được gia đình anh dùng ngâm nước, ngâm rượu. Với rau xanh, anh chăm các loại rau quen thuộc như cải xanh, bắp cải, lá lốt, rau lang. Diễn viên thường cùng con trai út - bé Bão - bắt sâu, tưới rau.

Thỉnh thoảng, Xuân Bắc nhờ thợ làm vườn chuyên nghiệp hỗ trợ những hạng mục cần kỹ thuật, song phần lớn công việc vẫn do anh và các con tự thực hiện. Cuối tuần, anh yêu cầu hai con lớn, Khánh Minh và Võ Nguyên, dọn cỏ, làm đất, trồng cây. Mùa mưa bão, bố con anh cắt tỉa các cành khô yếu, gia cố cọc cho các cây cao.

Theo Xuân Bắc, việc làm vườn không chỉ giúp anh thư giãn sau công việc mà còn là cách gắn kết các thành viên trong gia đình. Qua những trải nghiệm này, anh mong các con hiểu giá trị của lao động, thêm yêu thiên nhiên và trân trọng những điều giản dị trong cuộc sống.

Sau nhiều năm cống hiến hết mình cho công việc, NSND Xuân Bắc hiện tại có sự nghiệp thăng hoa và gia đình hạnh phúc. Người hâm mộ cũng đã từng rất bất ngờ và trầm trồ trước hình ảnh ngôi nhà hoành tráng của gia đình Xuân Bắc tại Hà Nội.

"Biệt phủ" của nam diễn viên bao quanh bởi vườn cây xanh, có hồ cá Koi sang chảnh, nhiều loại cây đắt tiền, được ốp 4 mặt bằng gỗ tự nhiên. Được biết, "biệt phủ" này được nam danh hài xây dựng khá lâu và đưa vào sử dụng từ năm 2018.

Không gian sống của gia đình danh hài tọa lạc giữa mảnh đất vuông vắn có diện tích khá lớn. Đa phần diện tích đất đều được dùng để làm sân vườn, trồng cây và tạo hình non bộ.

Căn nhà chính được xây dựng theo kiến trúc thuần Việt với mái ngói đỏ tươi, không gian mở, gần gũi với thiên nhiên. Được thiết kế 2 tầng và xây dựng hoàn toàn bằng gỗ, gian nhà chính còn có tầng hầm khá độc đáo.

Xuân Bắc dành 1 khoảng trống lớn để làm hiên nhà tạo nét độc đáo trong kiến trúc tổng thể.

Xuân Bắc đã dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để xây dựng và chăm chút cho tổ ấm này. Với diện tích sân vườn rộng, ngôi nhà của Xuân Bắc gần như biệt lập với không gian phố thị xung quanh.

Điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên căn "biệt phủ" chính là 1 ngôi nhà nhỏ được xây dựng mô phỏng theo căn nhà của các nhân vật chính trong bộ phim nổi tiếng có tên Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên.

Xuân Bắc từng chia sẻ, vì anh rất thích bộ phim nói trên nên đã không tiếc công sức, tiền bạc để dựng lại mô hình thu nhỏ của căn nhà.

Ngoài ra, căn biệt thự có 4 mặt đều là gỗ tự nhiên, có hiên nhà để ngồi thư giãn, lối đi bằng đá xen giữa thảm cỏ xanh, nhiều loài cây, hoa lá.

Thiết kế nhà của danh hài Xuân Bắc được các kiến trúc sư đánh giá là không chỉ là đẹp mà còn mang được nét văn hóa truyền thống trong khi vẫn có ý nghĩa sử dụng thực tế.

Đây được coi là ngôi nhà mơ ước đối với người dân đô thị.

Nội thất trong nhà chủ yếu được làm bằng gỗ tự nhiên, tỉ mỉ, sang trọng.

Khu vườn rộng cũng là nơi tụ hội, gặp gỡ bạn bè, gia đình nghệ sĩ vào mỗi cuối tuần.

Gần đây nhất, vào dịp Tết vừa rồi, từ góc quay của nam nghệ sĩ thấy được con đường lát đá mộc mạc uốn lượn giữa thảm cỏ xanh, được bao bọc bởi những hàng cây bụi tạo nên khung cảnh hài hòa và tràn đầy thiên nhiên. Một khoảnh khắc đời thường thú vị ở góc khi con trai lớn của Xuân Bắc đang rửa sạch từng đôi dép để đón năm mới vừa rồi.

Bà xã Hồng Nhung của nam danh hài lại hào hứng chạy đến những rặng hồng bung nở rực rỡ. Không gian lãng mạn chẳng khác gì một khu resort làm ai nấy phải trầm trồ.

Những khóm hoa hồng lớn với sắc hồng tươi thắm phủ kín một góc vườn.

Góc sân vườn thơ mộng với một chiếc ghế gỗ mộc mạc được đặt cạnh rặng hồng, tạo thành góc nhỏ thư giãn lý tưởng giữa thiên nhiên. Nền gạch lát kết hợp với sỏi trắng càng làm nổi bật nét đẹp tự nhiên, dung dị của khu vườn.

Khu vực cổng vòm hoa leo khiến nhiều người thích thú. Dàn hoa hồng leo rực rỡ uốn mình quanh khung vòm trắng phía trước nhà, như một lối dẫn chào đón đầy thơ mộng. Khi ánh nắng len lỏi qua những cánh hoa, không gian như được phủ thêm một lớp ánh sáng lung linh.

Những khóm hoa hồng bạch cũng khoe sắc và còn những cây rất nhiều nụ. Bên cạnh đó, trong vườn không thể thiếu loài hoa hồng nhung đỏ thắm.

Cũng qua ống kính của bà xã Xuân Bắc thấy được một khu vực được thiết kế làm sân chơi bóng rổ nhỏ và bãi cỏ xanh mướt. Đây là nơi vui đùa của các thành viên nhỏ trong gia đình, đồng thời giữ cho không gian thêm sinh động và tràn đầy sức sống.

Dịp năm mới vừa rồi, bà xã Xuân Bắc còn đốt nhang thơm và gọi đó là mùi Tết. Làn khói bay huyền ảo giữa không gian đầy hoa càng thêm thơ mộng. Lối vào cũng được tô điểm với những chậu hoa được xếp ngay ngắn, khoe sắc rực rỡ.