Giá vàng hôm nay 11/7: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?
Giá vàng hôm nay 11/7/2026 ghi nhận tăng mạnh so với đầu tháng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Trước giờ mở cửa phiên sáng 11/7, giá vàng trong nước đồng loạt tăng trở lại tại các thương hiệu lớn.
Phiên giao dịch chiều tối ngày 10/7, Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 146,9 triệu đồng/lượng; giá bán là 149,9 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua – bán vàng SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Biểu đồ giá vàng
Cùng thời điểm, giá vàng tại Tập đoàn DOJI đang được niêm yết giá mua – bán ở mức 146,9– 149,9 triệu đồng/lượng. Khoảng chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng DOJI hiện ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, ngày 10/7, giá vàng nhẫn được SJC niêm yết ở mức 146,4 – 149,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng.
Cuối giờ chiều 10/7 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang ở mức 4.102,2 USD/oz.
Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank ngày 10/7: 1 USD = 26.470 VND, giá vàng thế giới tương đương 130,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn 19,1 triệu đồng/lượng so với giá bán vàng SJC ở cùng thời điểm.
Giá vàng hôm nay thế giới
Khảo sát vào sáng 11/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế được ghi nhận ở mức 4.108,45 USD/ounce, giảm 23,46 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,57% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá hiện tại (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới hiện đang ở mức 131,07 triệu đồng/lượng.
Theo dữ liệu thống kê, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức tăng ròng 46,4 USD/ounce, tương đương hiệu suất tăng trưởng 1,14% trong một tháng qua.
Bất chấp các biến động vĩ mô phức tạp, luận điểm đầu tư vào vàng về cơ bản vẫn giữ vững các nền tảng cốt lõi.
Giá vàng liên tục giảm khiến những người mua vàng từ mức đỉnh thiết lập hồi cuối tháng 1 đến nay đã lỗ khoảng 45 triệu đồng mỗi lượng.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/07/2026 09:09 AM (GMT+7)