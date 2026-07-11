Giá vàng hôm nay 11/7: Lại đảo chiều giảm

Giá vàng thế giới hôm nay lại quay đầu giảm trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu đi lên, gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tâm điểm của thị trường vẫn là những diễn biến mới tại Trung Đông, nơi căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), diễn biến mới tại khu vực có thể làm thay đổi triển vọng dư cung dầu mỏ toàn cầu trong năm tới. Giá dầu vì vậy tăng mạnh trong tuần, phản ánh tâm lý lo ngại nguồn cung bị ảnh hưởng.

Đà tăng của giá năng lượng cũng kéo theo những lo ngại mới về lạm phát. Khi chi phí năng lượng leo thang, thị trường có xu hướng cho rằng các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Fed, sẽ phải duy trì lãi suất ở mức cao lâu hơn để kiểm soát áp lực giá cả.

Đây là yếu tố bất lợi đối với vàng, bởi kim loại quý không mang lại lợi suất và thường chịu áp lực khi mặt bằng lãi suất tăng.

Giá vàng thế giới giảm nhẹ, vàng trong nước lại điều chỉnh tăng. (Ảnh minh họa).

Reuters dẫn lời ông Bart Melek, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại TD Securities, nhận định, tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường khi nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng lạm phát trong bối cảnh giá dầu phục hồi.

Nếu áp lực giá cả tiếp tục gia tăng, Fed nhiều khả năng sẽ giữ lập trường thận trọng đối với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện đánh giá xác suất Fed nâng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở khoảng 69%.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cũng cho thấy nhiều nhà hoạch định chính sách vẫn bày tỏ lo ngại về lạm phát. Một số thành viên cho rằng đã có đủ cơ sở để tiếp tục nâng lãi suất nếu áp lực giá chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Trong tuần tới, sự chú ý của giới đầu tư sẽ hướng tới dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh, những sự kiện được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ trong các tháng tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 11/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,6 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, trong khi giữ nguyên giá bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.108 USD/ounce, giảm 14 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Theo các chuyên gia, giá vàng đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp phục hồi gần đây. Thị trường vẫn theo dõi sát diễn biến căng thẳng giữa Mỹ và Iran cũng như nguy cơ bất ổn tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Vàng vẫn có thể thu hút lực mua khi giá điều chỉnh nếu giá dầu không tăng quá mạnh. Tuy nhiên, nếu giá năng lượng tiếp tục leo thang, áp lực lạm phát sẽ gia tăng, khiến Fed có thể duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ lâu hơn, qua đó tạo áp lực lên giá vàng.

Trong tuần tới, giới đầu tư sẽ tập trung vào số liệu lạm phát của Mỹ. Nếu lạm phát thấp hơn kỳ vọng, khả năng Fed nâng lãi suất trong tháng 9 có thể giảm, tạo điều kiện để giá vàng hướng tới vùng 4.162 - 4.214 USD/ounce. Ngược lại, nếu lạm phát tiếp tục nóng lên, giá vàng có thể chịu thêm áp lực điều chỉnh.

Ở góc nhìn dài hạn, J.P. Morgan vẫn duy trì quan điểm lạc quan khi dự báo giá vàng bình quân có thể đạt khoảng 6.000 USD/ounce trong quý IV/2026 và tăng lên khoảng 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2027.

Theo ngân hàng này, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, áp lực nợ công cùng những bất ổn địa chính trị sẽ tiếp tục là những động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng trong nhiều năm tới.