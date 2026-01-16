Việt Nam sắp trở thành “cứ điểm” phát triển và sản xuất smartphone cao cấp của Google

Google chọn Việt Nam làm nơi phát triển và sản xuất hàng cao cấp

Bước ngoặt quan trọng này sẽ biến Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng, hoàn thiện chuỗi cung ứng bên ngoài Trung Quốc của "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Google, theo báo Nikkei Asia (Nhật Bản).

Theo Nikkei Asia, Google sẽ bắt đầu thực hiện quy trình Giới thiệu Sản phẩm Mới (NPI - New Product Introduction) cho các dòng điện thoại Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A phân khúc thấp hơn tạm thời vẫn được duy trì phát triển tại Trung Quốc.

NPI là giai đoạn quan trọng và khắt khe nhất trong chu trình sản xuất thiết bị điện tử. Đây không đơn thuần là lắp ráp, mà là quá trình phát triển, xác minh và tinh chỉnh các quy trình sản xuất để đảm bảo thiết kế trên bản vẽ có thể trở thành sản phẩm thực tế với số lượng lớn.

Việc tham gia vào NPI được coi là một "huy chương danh dự" cho các nhà cung ứng, minh chứng cho năng lực xử lý các sản phẩm mới nhất và phức tạp nhất của khách hàng.

Vì sao Google có chiến lược tương tự Apple?

Bước ngoặt của Google diễn ra trong bối cảnh ngành công nghệ toàn cầu đối mặt với những bất ổn từ chính sách thuế quan trong chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chính sách này đã gây ra những cú sốc cho chuỗi cung ứng từ tháng 4/2025.

Chiến lược của Google tại Việt Nam được đánh giá là tương đồng với kế hoạch mà Apple đang triển khai cho iPhone tại Ấn Độ, theo các chuyên gia về chuỗi cung ứng quốc tế.

Hình ảnh sản phẩm điện thoại của Google trong bài báo từ Nikkei Asia ngày 13/1/2026. Ảnh chụp màn hình

Để thực hiện quy trình NPI tại một địa điểm đầu tư mới, các tập đoàn như Apple hay Google thường phải cử từ 200 đến 300 kỹ sư túc trực tại nhà máy của đối tác, đi kèm với đó là nguồn vốn đầu tư khổng lồ vào thiết bị kiểm thử và máy móc khuôn mẫu.

Nếu Google thành công trong việc phát triển smartphone cao cấp tại Việt Nam, đây sẽ là cột mốc lớn trong nỗ lực dịch chuyển sản xuất khỏi Trung Quốc, nâng cấp đáng kể mạng lưới và năng lực chuỗi cung ứng của Google bên ngoài Trung Quốc.

Theo Nikkei Asia, dù lộ trình đã rõ ràng, Google và các đối tác vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Việc dịch chuyển các quy trình phát triển quan trọng nhất khỏi Trung Quốc đang gặp rào cản từ việc xuất khẩu thiết bị sản xuất và điều động nhân sự kỹ thuật.

Năm 2025, kế hoạch mở rộng công suất mạnh mẽ của Google tại Việt Nam từng bị chậm tiến độ do các đợt kiểm tra hải quan nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc đối với thiết bị xuất khẩu. Tuy nhiên, với nền tảng là Việt Nam đã và đang sản xuất đại trà các dòng smartphone cao cấp và thực hiện một số quy trình xác minh, các chuyên gia tin rằng mục tiêu phát triển, sản xuất điện thoại cao cấp "từ con số 0" tại Việt Nam hoàn toàn khả thi.

Quá trình này cũng sẽ tiếp tục củng cố vị thế sản xuất các sản phẩm điện tử cao cấp của Việt Nam, nơi tập đoàn Samsung đưa ra thế giới khoảng 60% điện thoại thông minh của Samsung.

Theo bà Lori Chang, chuyên gia phân tích cấp cao tại Isaiah Research, việc giới thiệu quy trình NPI là chỉ dấu quan trọng nhất cho thấy một chuỗi cung ứng đã có khả năng hoạt động độc lập. Khi các năng lực kỹ thuật tại Việt Nam và nguồn cung linh kiện đã đủ chín muồi, Việt Nam không chỉ là nơi gia công mà đã trở thành nơi định hình nên tiêu chuẩn và chất lượng cho những chiếc smartphone hàng đầu thế giới mang nhãn "Made in Vietnam".