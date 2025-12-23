Trước khi rời vị trí Chủ tịch ngân hàng Lộc Phát Việt Nam, bầu Thụy giàu thế nào?

Sáng 23/12, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB) phát đi thông báo cho biết đã miễn nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Thùy, em trai ông Thụy cũng rời vị trí Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Kiều Anh rời vị trí Phó Tổng giám đốc LPB.

Thay thế vị trí bầu Thụy để lại ở vị trí Chủ tịch là ông Hồ Nam Tiến. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí cao nhất tại ngân hàng, ông Tiến đang giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Đức Thụy rời ghế Chủ tịch Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam

Trong khi đó, trước khi rời vị trí Chủ tịch của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam, đại gia Nguyễn Đức Thụy đang là một trong những cổ đông nắm giữ hơn 1% của nhà băng.

Cụ thể, ông Nguyễn Đức Thụy đang trực tiếp nắm giữ gần 82,6 triệu cổ phiếu LPB, tương đương tỷ lệ nắm giữ 2,76%. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bầu Thụy nắm giữ tại LPB có giá trị hơn 3.600 tỷ đồng.

LPB ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trước khi bầu Thụy rời ghế Chủ tịch. Theo đó, trong quý 3/2025, thu nhập lãi thuần quý đạt 4.235 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ 2024, là động lực quan trọng giúp ngân hàng bứt phá trong cuộc đua lợi nhuận. Nhờ kiểm soát tốt chi phí, lợi nhuận trước thuế quý 3/2025 đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 19%, đồng thời là mức cao nhất kể từ khi ngân hàng thành lập năm 2008.

Khoản lãi kỷ lục quý 3 đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đầu năm lên 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2024 và hoàn thành 65% kế hoạch lợi nhuận năm (14.868 tỷ đồng). Hai trụ cột đóng góp lớn gồm: Thu nhập lãi thuần: đạt 11.253 tỷ đồng; Thu nhập ngoài lãi: đạt 3.671 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ dịch vụ đạt 2.533 tỷ đồng, phản ánh thành công của chiến lược đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào tín dụng, xu hướng của các ngân hàng hiện đại.

Tính đến 30/9/2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm hơn 13.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đạt 387.898 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm là mức tăng thuộc nhóm cao nhất ngành ngân hàng.

Tương ứng, huy động vốn đạt 389.638 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Riêng tiền gửi cá nhân là phân khúc chiến lược của LPBank, tăng 20% lên 243.332 tỷ đồng, chiếm 75% tổng huy động.

Ở chiều ngược lại, danh mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán giảm 15% còn 49.232 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trong 9 tháng được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) duy trì 76,33%, nhờ chất lượng tín dụng tốt, ngân hàng giảm được áp lực trích lập dự phòng rủi ro. Chi phí dự phòng quý 3 giảm 33%, còn 426 tỷ đồng là một yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận.