Miu Lê cùng loạt sao Việt gây chấn động vì liên quan ma túy

Showbiz Việt nhiều năm qua không ít lần chấn động bởi những vụ việc nghệ sĩ vướng bê bối liên quan đến ma túy. Có người đang ở đỉnh cao sự nghiệp, được đông đảo khán giả yêu mến, nhưng chỉ vì những “vết trượt” đã khiến hình ảnh, danh tiếng và tương lai bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mới đây nhất là thông tin ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy.

Ngày 11/5/2026, Công an xã Cát Hải (TP Hải Phòng) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một số đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Lê Ánh Nhật (SN 1991, tức ca sĩ Miu Lê), Vũ Khương An, Trần Đức Phong cùng 3 đối tượng khác.

Ca sĩ Miu Lê làm việc với cơ quan công an liên quan đến nghi án ma túy. (Ảnh: Công an cung cấp)

Qua test nhanh, lực lượng chức năng xác định Miu Lê cùng Phong và An dương tính với ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Thông tin này khiến dư luận bất ngờ bởi Miu Lê là gương mặt quen thuộc của showbiz Việt nhiều năm qua. Tuy nhiên, đây không phải lần đầu làng giải trí Việt xôn xao vì nghệ sĩ liên quan đến ma túy.

Năm 2025, rapper Bình Gold (tên thật Vũ Xuân Bình, sinh năm 1997) bị phía Cục Cảnh sát giao thông thông tin dương tính với ma túy. Nam rapper bị phát hiện điều khiển xe lạng lách, chèn ép các phương tiện khác trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng.

Sau khi dừng xe kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Bình “Gold” dương tính với chất ma túy gồm cần sa và bồ đà.

Rapper Bình Gold

Cũng trong năm 2025, showbiz Việt tiếp tục chấn động khi nhà thiết kế Nguyễn Công Trí bị bắt vì liên quan đến đường dây tổ chức, mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ Công an TP.HCM, ngày 12/6/2025, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính căn nhà trên đường Lạc Long Quân và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quốc Trung có hành vi tàng trữ, mua bán cần sa và cocain. Mở rộng điều tra, công an phát hiện nhiều đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Công Trí.

Cơ quan chức năng xác định tối 23/6/2025, Nguyễn Công Trí cùng Trần Phú Long có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà riêng ở TP.HCM. Khi kiểm tra nơi ở, công an phát hiện nhiều vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy như đĩa sứ, tờ tiền cuộn tròn, thẻ nhựa.

NTK Công Trí

Vụ việc gây xôn xao bởi Nguyễn Công Trí là tên tuổi lớn của làng thời trang Việt. Anh thành lập thương hiệu riêng từ năm 2009, được biết đến như một trong những nhà thiết kế đưa thời trang Việt tiếp cận thị trường quốc tế. Nhiều ngôi sao quốc tế như Beyoncé, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Charlize Theron, Michelle Obama, Zendaya hay Rosé từng mặc thiết kế của anh.

Trước đó, năm 2024, ca sĩ Chi Dân và người mẫu Andrea Aybar bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt khẩn cấp để điều tra hành vi “Tàng trữ” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Theo cơ quan chức năng, Chi Dân bị phát hiện cùng bạn bè tụ tập sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP.HCM và có kết quả dương tính với ma túy. Trong khi đó, Andrea Aybar bị phát hiện cùng bạn bè có biểu hiện sử dụng ma túy tại một căn hộ ở TP Thủ Đức.

Ca sĩ Chi Dân

Tại cơ quan công an, cả hai đều thừa nhận hành vi vi phạm. Chi Dân gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết sự việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của mình. Andrea Aybar cũng bật khóc, nói rằng ma túy đã hủy hoại sự nghiệp, cuộc sống và tương lai của cô.

Andrea Aybar

Cũng trong năm 2024, ca sĩ Chu Bin bị tạm giữ để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, công an kiểm tra một căn nhà ở quận 10, TP.HCM và phát hiện Chu Bin cùng nhiều người khác nghi tổ chức sử dụng ma túy. Qua test nhanh, nam ca sĩ và nhiều người có kết quả dương tính với ma túy.

Chu Bin từng được biết đến qua các ca khúc như “Anh đã sai”, “Người dưng”, “Anh chỉ cần bên em”, đồng thời có nhiều năm hoạt động trong làng giải trí.

Ca sĩ Chu Bin

Năm 2023, nữ diễn viên Lệ Hằng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong người Lệ Hằng 0,696 gram ma túy tổng hợp khi kiểm tra hành chính trên phố Khâm Thiên, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, nữ diễn viên khai nhận mua số ma túy với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Theo cơ quan chức năng, Lệ Hằng âm tính với ma túy.

Diễn viên Lệ Hằng

Lệ Hằng từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia nhiều phim truyền hình như “Xin hãy tin em”, “Những ngọn nến trong đêm”, “Cổ cồn trắng”, “Chuyện phố phường”… trước khi giải nghệ vào năm 2012.

Một trường hợp khác khiến dư luận chú ý là diễn viên hài Hữu Tín. Tháng 6/2022, lực lượng chức năng kiểm tra căn hộ tại quận 8, TP.HCM và phát hiện nhiều người sử dụng ma túy.

Theo điều tra, Hữu Tín khai nghiện ma túy gần 3 năm, trung bình 2 tháng sử dụng thuốc lắc một lần. Ngày 28/4/2023, TAND quận 8 tuyên phạt Hữu Tín 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước khi vướng vòng lao lý, Hữu Tín là gương mặt quen thuộc của nhiều chương trình truyền hình như “Nhanh như chớp”, “Ơn giời, cậu đây rồi!”, đồng thời là trưởng nhóm X-Pro từng giành quán quân “Cười xuyên Việt 2016 - Tiếu lâm hội”.

Diễn viên Hữu Tín

Trong số những vụ việc gây ám ảnh nhất phải kể đến ca sĩ Châu Việt Cường. Năm 2018, sau khi sử dụng ma túy cùng nhóm bạn, nam ca sĩ bị ảo giác và nhét nhiều nhánh tỏi vào miệng một cô gái vì nghĩ nạn nhân bị “ma nhập”, khiến cô gái tử vong do ngạt thở.

Theo kết quả pháp y, có 33 nhánh tỏi gây tắc đường hô hấp của nạn nhân. Năm 2019, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù về các tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” (sau được giảm án 2 năm).

Ngoài ra, nghệ sĩ hài Hiệp Gà cũng từng bị bắt quả tang tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2007 và bị tuyên án 2 năm tù giam. Sau khi ra tù, anh trở lại hoạt động nghệ thuật nhưng gặp không ít khó khăn.

Từ những vụ việc liên tiếp xảy ra trong showbiz Việt, nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối khi chứng kiến những nghệ sĩ từng có tài năng, chỗ đứng và sự yêu mến của công chúng lại đánh đổi sự nghiệp chỉ vì ma túy.