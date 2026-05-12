Miu Lê từng trải qua tuổi thơ khốn khó rồi trở thành nữ ca sĩ sở hữu tài sản khủng

Chiều 11/5, thông tin ca sĩ, diễn viên Miu Lê sử dụng trái phép chất ma túy cùng 1 nhóm bạn ở Cát Bà, Hải Phòng gây chấn động showbiz Việt. Bên cạnh những bàn luận xoay quanh vụ việc, cuộc sống và hành trình đi lên của nữ ca sĩ cũng được nhiều người nhắc lại.

Ít ai biết rằng, phía sau hình ảnh một nghệ sĩ nổi tiếng, sở hữu cuộc sống sang trọng hiện tại, Miu Lê từng có tuổi thơ khá cơ cực và sớm phải sống tự lập.

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991 tại TP.HCM, quê gốc Thừa Thiên - Huế. Cô lớn lên trong gia đình theo đạo Công giáo và từng nhiều lần chia sẻ bản thân không sinh ra trong điều kiện đủ đầy như nhiều người nghĩ.

Khi Miu Lê khoảng 5 tuổi, cha cô sang Canada sinh sống, để lại mẹ một mình gồng gánh gia đình. Đến khi nữ ca sĩ học hết cấp 3, mẹ cô cũng sang nước ngoài định cư. Việc sớm sống tự lập tại Việt Nam khiến Miu Lê trưởng thành nhanh hơn bạn bè cùng trang lứa.

Tuổi thơ của nữ nghệ sĩ gắn liền với những ngày phụ mẹ làm việc để kiếm thêm thu nhập. Ngay từ nhỏ, cô đã biết làm việc nhà, phụ may mặc và cắt chỉ thừa cùng các chị em để giúp mẹ. Miu Lê từng kể chuyện có tiền tiêu vặt hay tiền ăn quà thời bé gần như là điều xa xỉ.

Những trải nghiệm thiếu thốn từ nhỏ cũng góp phần hình thành tính cách mạnh mẽ, độc lập của nữ ca sĩ sau này. Cô từng thừa nhận bản thân luôn phải tự xoay xở cuộc sống, tự lo công việc và tài chính từ rất sớm.

Cơ duyên đến với nghệ thuật của Miu Lê cũng khá đặc biệt. Ban đầu, mẹ đăng ký cho cô học lớp người mẫu chỉ với mong muốn con gái giảm cân và chỉnh dáng đi. Tuy nhiên, chính tại đây, cô được đạo diễn Lê Hoàng chú ý và tạo cơ hội tiếp cận diễn xuất.

Sau một vài dự án đầu tiên chưa tạo được tiếng vang, Miu Lê bắt đầu được khán giả nhớ đến khi tham gia phim “Những thiên thần áo trắng” năm 2009 với vai July Miu. Đây cũng là vai diễn truyền cảm hứng để cô lấy nghệ danh Miu Lê.

Sau thành công bước đầu ở lĩnh vực diễn xuất, Miu Lê dần lấn sân sang âm nhạc. Những năm đầu ca hát, cô theo đuổi hình ảnh trẻ trung, nữ tính với các bản pop ballad nhẹ nhàng. Một số ca khúc được phát hành giai đoạn này có thể kể đến như “Không gian vắng”, “Riêng mình em”, “Giả vờ nhưng em yêu anh”…

Dù có lượng khán giả riêng, sự nghiệp âm nhạc của Miu Lê thời điểm đầu chưa thực sự tạo cú bứt phá mạnh mẽ. Bước ngoặt lớn đến với cô khi tham gia phim điện ảnh “Em là bà nội của anh” do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thực hiện.

Bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé và giúp tên tuổi Miu Lê đến gần hơn với công chúng. Trong phim, nữ ca sĩ có dịp thể hiện giọng hát qua nhiều ca khúc như “Còn tuổi nào cho em”, “Mình yêu từ bao giờ”, “Ngày xa anh”…Qua dự án này, giọng hát của Miu Lê bắt đầu được chú ý rộng rãi hơn.

Sau cú hích từ “Em là bà nội của anh”, Miu Lê tiếp tục phát hành nhiều sản phẩm âm nhạc được khán giả đón nhận. Ca khúc “Yêu một người có lẽ” trở thành một trong những bản hit nổi bật trong sự nghiệp của cô. Sau đó, loạt bài hát như “Anh đang nơi đâu”, “Muốn”, “Vì mẹ anh bắt chia tay”, “Cô đơn đã quá bình thường” tiếp tục giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút.

Song song với âm nhạc, Miu Lê cũng góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như “Cô gái đến từ hôm qua”, “Nắng 2”, “Bạn gái tôi là sếp”, “Anh thầy ngôi sao”, “Chiếm đoạt”… và được nhận xét có diễn xuất ổn định.

Năm 2025, Miu Lê tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình “Em xinh say hi”. Với sự hoạt ngôn, hài hước và tính cách thẳng thắn, cô nhận được nhiều tình cảm từ khán giả trẻ, trở thành một trong những nhân tố nổi bật của chương trình.

Sau hơn 15 năm hoạt động nghệ thuật, Miu Lê hiện có cuộc sống khá giả và kín tiếng. Dù hiếm khi khoe mẽ trên truyền thông, nữ ca sĩ vẫn được biết đến là người sở hữu nhiều xe sang, túi hiệu đắt đỏ cùng không gian sống hiện đại.

Năm 2014, khi tên tuổi bắt đầu được nhiều khán giả biết đến, Miu Lê tự thưởng cho mình một chiếc ô tô trị giá khoảng 2 tỷ đồng. Đến năm 2016, cô tiếp tục gây chú ý khi sử dụng mẫu xe sang gần 4 tỷ đồng để tham dự sự kiện. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ từng sở hữu các dòng xe như Mercedes-Benz E200, Mercedes S400 hay Porsche 718 Cayman.

Không chỉ yêu thích xe sang, Miu Lê còn sở hữu nhiều món đồ hiệu đắt đỏ, đặc biệt là các thiết kế của Hermes và Chanel. Năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ từng tiết lộ mục tiêu mua một căn penthouse trị giá hơn 50 tỷ đồng trong vòng 3 năm.

Dù có cuộc sống khá giả, Miu Lê từng chia sẻ cô không phải người có nhu cầu hưởng thụ quá nhiều. Nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian gần hai năm gần như “mất tích” khỏi showbiz để quay về tập trung cho bản thân.

Chia sẻ về quyết định này, Miu Lê cho biết: “Lý do cho những khoảng dừng đó là vì tôi cần. Tôi cần có những lúc như vậy để quay trở về với cuộc sống của bản thân mình một cách đúng nghĩa, chỉ tập trung hoàn toàn cho bản thân. Những lúc đó, tôi cũng không đi làm, không kiếm tiền, mà sử dụng số tiền đã có trước đó. Vì nhu cầu của tôi không nhiều, không phải đi du lịch sang trọng, du thuyền hay mua sắm nhiều. Tôi chỉ cần ăn ba bữa bình thường, không phải sơn hào hải vị, mọi thứ rất giản dị và tôi chủ động trong việc chi tiêu cuộc sống của mình.

Đến khi quay trở lại, tôi nghĩ là mình muốn làm việc lại. Có nhiều yếu tố, như nhớ nghề, muốn làm việc, và yếu tố đầu tiên là cần tiền”.