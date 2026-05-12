Thay đổi ngoại hình của Miu Lê trước khi bị phát hiện dương tính với ma túy

Miu Lê từng khiến khán giả bất ngờ khi thay đổi ngoại hình tại "Đại tiệc trăng máu 8"

Ngày 11/5, Công an TP Hải Phòng cho biết đang điều tra, xử lý nhóm 6 đối tượng "sử dụng trái phép chất ma túy" tại bãi tắm Tùng Thu, trong đó có ca sĩ, diễn viên Miu Lê (tên thật là Lê Ánh Nhật).

Thông tin lập tức gây "bão" trên mạng xã hội do trước đó một thời gian ngắn, Miu Lê xuất hiện dày đặc trên truyền thông khi quảng bá phim Đại tiệc trăng máu 8. Cô cho biết mình quyết định trở lại sau quãng thời gian nghỉ ngơi bởi nỗi nhớ nghề, mong muốn làm việc và cả nhu cầu về tài chính.

Miu Lê khoe làn da nâu và tháo sụn mũi ở dự án phim mới. (Ảnh: FBNV)

Lần xuất hiện trở lại này, Miu Lê cũng có nhiều thay đổi về ngoại hình. Cô gây bất ngờ khi tháo sụn mũi, làn da nâu bóng. Chia sẻ với Dân Việt về sự thay đổi này, Miu Lê cho biết: "Đơn giản là vì tôi thích vậy. Quan điểm thẩm mỹ của tôi thay đổi theo thời gian. Trước đây tôi nghĩ mũi cao lên thì nhìn sang hơn, thanh thoát hơn. Nhưng sau 17 năm, tôi lại thấy nó không còn phù hợp với mình nữa. Vậy thì tôi tháo ra, quay về với cái mà tôi cảm thấy đúng ở thời điểm hiện tại".

Trước câu hỏi về phản ứng của khán giả trước những thay đổi của Miu Lê, nữ nghệ sĩ cho biết phần đông ủng hộ cô trước quyết định này. "Chỉ có một số bạn trêu tôi nhìn như bị viêm gan B trong chuyến đi quảng bá phim hôm trước, lý do có thể là bởi do ánh đèn chiếu xuống, da tôi bị vàng đi"- cô nói.

Miu Lê cũng chia sẻ về lý do cô ít xuất hiện trong gần hai năm qua. Với cô, đó là quãng thời gian để quay về với cuộc sống cá nhân theo đúng nghĩa, chỉ tập trung chăm sóc chính mình thay vì chạy theo công việc hay áp lực kiếm tiền. Miu Lê cho biết: "Trong giai đoạn ấy, tôi gần như không đi làm mà sống bằng khoản tích lũy trước đó. Vì nhu cầu cuộc sống không quá nhiều, không theo đuổi du lịch xa hoa hay mua sắm đắt đỏ, tôi hài lòng với những điều giản dị như các bữa ăn thường ngày và việc chủ động cân đối chi tiêu cho cuộc sống của mình".

Trước khi vướng vào vụ việc liên quan tới ma túy, trên các nền tảng cá nhân, Miu Lê chủ yếu chia sẻ về công việc, các sở thích và các hoạt động cùng đồng nghiệp.