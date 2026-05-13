Giá xăng dầu hôm nay 13/5: Dầu thế giới neo cao, trong nước sắp có giá mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch 12/5. Giá dầu Brent đã cán mốc 107 USD/thùng, còn dầu WTI vượt ngưỡng 100 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch 12/5, giá dầu Brent tăng 3,42%, lên mức 107,8 USD/thùng. Trong khi giá dầu WTI tăng 4,19%, lên mức 102,18 USD/thùng.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (13/5), giá dầu thế giới biến động nhẹ.

Theo dữ liệu từ Oilprice, vào lúc 6h15' ngày 13/5 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 107,8 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được giao dịch ở mức 102 USD/thùng, giảm 0,16% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh phiên thứ 3 liên tiếp khi xuất hiện những tín hiệu tiêu cực trong tiến trình đàm phán hòa bình tại Trung Đông. Đã có những bất đồng sâu sắc giữa Mỹ và Iran về thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông khiến thị trường lo ngại tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu còn kéo dài.

Ngày 11/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay thỏa thuận đình chiến với Iran đang khá mong manh. Ông chỉ ra những bất đồng về các yêu cầu từ phía Iran như chấm dứt các hoạt động thù địch trên mọi mặt trận, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, nối lại hoạt động bán dầu của Iran và bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Trong khi đó, Iran tiếp tục khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn cầu.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho tới cuối tháng 5, thay vì cuối tháng 4 như các dự báo trước đó. Điều này đồng nghĩa nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

EIA cho hay, ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục, thị trường dầu mỏ toàn cầu cũng phải tới cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027 mới có thể trở lại trạng thái trước xung đột.

EIA ước tính khu vực Trung Đông đã mất khoảng 10,5 triệu thùng dầu mỗi ngày trong tháng 4 do tác động từ việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Việc gián đoạn lưu thông do nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz đã buộc các nước sản xuất dầu phải thu hẹp quy mô xuất khẩu.

Một cuộc khảo sát ngày 11/5 cho thấy sản lượng dầu của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) trong tháng 4 đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 20 năm qua.

Các chuyên gia phân tích dự báo lượng dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm khoảng 1,7 triệu thùng trong tuần qua.

Giới đầu tư đang đổ dồn sự chú ý vào cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14-15/5. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ vừa áp đặt lệnh trừng phạt đối với 3 cá nhân và 9 công ty do có hành vi hỗ trợ Iran vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay (13/5) được áp dụng giá bán như sau:

Xăng E5RON92 có giá không cao hơn 23.790 đồng/lít. Giá xăng RON95 không cao hơn 24.354 đồng/lít.

Dầu mazut có giá không cao hơn 21.172 đồng/kg. Còn dầu diesel có giá không cao hơn 27.494 đồng/lít.

Giá dầu diesel được điều chỉnh giảm tới 6 lần trong vòng 1 tháng trở lại đây. Nếu tính từ mức đỉnh 44.788 đồng ghi nhận ngày 3/4, giá dầu diesel đã giảm 17.294 đồng/lít.

Bộ Công Thương cho hay, giá xăng dầu của Việt Nam đang ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới và trong khu vực như Thái Lan.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.