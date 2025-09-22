Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trúng xổ số nhờ gợi ý của Chat GPT

Kinh tế toàn cảnh
Mỹ - Mua vé số theo gợi ý của ChatGPT, bà Carrie Edwards, 59 tuổi, ở Midlothian, bang Virginiađã trúng 150.000 USD.

Carrie Edwards nói không thường xuyên chơi xổ số. Hôm 8/9, bà thử hỏi ChatGPT một câu vu vơ: "Bạn có số nào cho tôi không?" và được AI này gợi ý một dãy số.

Ngày 10/9, bà nhận tin nhắn "Vui lòng đến nhận tiền trúng thưởng". Ban đầu, Edwards cho rằng đây là tin nhắn lừa đảo. Sau khi kiểm tra lại thông tin, bà nhận ra dãy số mình mua đã trùng bốn trong năm số chính cùng với số Powerball trong kỳ mở thưởng ngày 8/9.

Với hình thức xổ số này, người chơi phải chọn năm số từ 1 đến 69 và một số Powerball từ 1 đến 26. Nếu trúng cả 6 số sẽ nhận giải độc đắc, còn trùng một phần sẽ được các giải phụ.

Carrie Edwards nhận giải thưởng ở Virginia, Mỹ, tháng 9/2025. Ảnh: NY Post

Giải thưởng ban đầu của bà Edwards trị giá 50.000 USD, nhưng nhờ trả thêm một USD cho tùy chọn Power Play, số tiền của bà được nhân ba lên 150.000 USD.

"Tôi nghĩ đây là món quà trời cho và tôi biết chắc mình cần làm gì với số tiền này", bà nói. Edwards đã gửi toàn bộ 150.000 USD cho ba tổ chức từ thiện.

"Tôi cảm thấy may mắn khi có thể giúp đỡ người khác", bà nói.

21/09/2025 18:25 PM (GMT+7)
