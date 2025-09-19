Cơn sốt robot AI tại Trung Quốc vừa biến một doanh nhân 45 tuổi thành tỷ phú USD

Howard Huang, kỹ sư chuyên ngành đo lường quang học, thành lập Orbbec vào năm 2013 tại Thâm Quyến với mong muốn biến nghiên cứu học thuật thành ứng dụng thực tế. Sản phẩm chủ lực của công ty là camera thị giác 3D, giúp máy móc “nhìn” và nhận biết độ sâu như mắt người, từ đó di chuyển và xử lý môi trường tốt hơn.

Bước ngoặt đến khi công nghệ này được ứng dụng trong lĩnh vực robot người. Nổi bật là Tiangong Ultra – mẫu robot của X-Humanoid, đã vượt qua 20 đối thủ khác trong cuộc thi bán marathon robot đầu tiên thế giới tổ chức tại Bắc Kinh hồi tháng 4. Chính nhờ cơn sốt này, giá trị vốn hóa Orbbec đã tăng vọt lên 5,2 tỷ USD.

Howard Huang, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành 45 tuổi của Orbbec, là cổ đông lớn nhất của công ty với 27% cổ phần trực tiếp.

Doanh thu chính của Orbbec đến từ đâu?

Dù robot người chưa phổ biến rộng rãi, nguồn thu lớn nhất hiện nay của Orbbec vẫn là camera thị giác 3D phục vụ hệ thống nhận diện khuôn mặt trong thanh toán không chạm và xác thực bảo hiểm y tế. Nửa đầu năm 2025, công ty đạt doanh thu 436 triệu nhân dân tệ, gấp đôi cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận ròng 30 triệu nhân dân tệ – đảo ngược tình trạng thua lỗ.

Khoảng 62% doanh thu đến từ các ứng dụng thanh toán, trong đó nổi bật là hợp tác với Ant Group (Alipay) của tỷ phú Jack Ma. Ant hiện cũng là cổ đông lớn nhất bên ngoài của Orbbec, nắm giữ 9% cổ phần. Ngoài ra, 31% doanh thu đến từ robot dịch vụ như robot lau dọn của Pudu Robotics, robot chăm sóc bệnh nhân của Robocare hay robot kho vận Twinny từ Hàn Quốc.

Orbbec chiếm hơn 70% thị phần camera thị giác 3D cho robot dịch vụ tại Trung Quốc. Công ty đã mở rộng hợp tác với nhiều nhà phát triển robot người, trong đó có X-Humanoid, Ubtech Robotics và cả mảng robot của Ant Group.

Để tận dụng làn sóng robot, tháng 9 vừa qua, Orbbec công bố kế hoạch huy động 1,9 tỷ nhân dân tệ nhằm tăng tốc nghiên cứu công nghệ “thị giác AI và nhận thức không gian”. Công ty kỳ vọng doanh thu từ robot sẽ tăng trưởng kép khoảng 100% trong 3–5 năm tới.

Con đường thành công của Howard Huang

Trước khi khởi nghiệp, Huang từng làm nghiên cứu sau tiến sĩ tại trung tâm Singapore-MIT Alliance for Research and Technology. Ông có bằng tiến sĩ kỹ thuật của Đại học Thành phố Hồng Kông, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Singapore và cử nhân tại Đại học Bắc Kinh.

Orbbec tạo tiếng vang đầu tiên vào năm 2017 khi ký hợp đồng tích hợp camera 3D vào hệ thống thanh toán bằng khuôn mặt của Alipay. Một năm sau, công ty hợp tác với Oppo ra mắt smartphone Android đầu tiên có công nghệ nhận diện khuôn mặt 3D – chỉ sau Apple 7 tháng.

Huang từng chia sẻ triết lý: “Leo lên những đỉnh núi cao nhất trong thời kỳ thuận lợi, và chinh phục những thách thức khắc nghiệt nhất ở ngành công nghệ tiên phong. Đạt được tầm ảnh hưởng toàn cầu trong ngành robot – đó mới là đỉnh cao mà chúng tôi hướng tới.”