Trung Quốc tạm ngừng áp thêm thuế 24% với hàng Mỹ sau cuộc gặp Tập – Trump

Trung Quốc tạm ngừng áp thuế bổ sung với hàng Mỹ

Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ tạm dừng áp thêm mức thuế 24% đối với hàng nhập khẩu từ Mỹ trong vòng một năm. Tuy nhiên, mức thuế 10% đã áp trước đó vẫn được giữ nguyên.

Theo tuyên bố, quyết định này nhằm “thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại ổn định, lành mạnh và bền vững”, đồng thời đem lại lợi ích cho người dân hai nước và góp phần vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ gỡ bỏ một số mức thuế lên tới 15% đối với nông sản Mỹ từ ngày 10/11, cho thấy nỗ lực bình thường hoá thương mại song phương.

Hai bên đã đạt những thoả thuận gì sau cuộc gặp Tập – Trump?

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tập trung vào việc giảm căng thẳng và tìm hướng hợp tác mới. Phía Trung Quốc tiết lộ hai bên bàn về việc mở rộng nhập khẩu nông sản Mỹ, nới lỏng kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao từ Mỹ và giải quyết các vấn đề tiếp cận thị trường.

Trong đó, Mỹ đồng ý giảm 10% mức thuế trả đũa liên quan đến vấn đề fentanyl, huỷ kế hoạch áp thuế 100% mới từ ngày 1/11 và gia hạn tạm hoãn các biện pháp thuế quan khác thêm 1 năm.

Đáp lại, Trung Quốc đồng ý kéo dài 1 năm việc dừng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ – nguồn nguyên liệu quan trọng đối với ngành công nghệ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết thoả thuận sẽ cần đàm phán lại khi kết thúc thời hạn.

Nền kinh tế Trung Quốc đang chịu áp lực từ nhu cầu toàn cầu suy giảm và tiêu dùng nội địa yếu. Việc tạm nới lỏng thuế quan được xem là giải pháp nhằm hỗ trợ thương mại, củng cố niềm tin nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy vậy, các số liệu mới công bố cho thấy đà phục hồi sản xuất đang chậm lại. Chỉ số PMI sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 giảm xuống 50,6 từ mức 51,2 của tháng trước, thấp hơn kỳ vọng.

Lý do chính là lượng đơn hàng mới từ nước ngoài giảm mạnh nhất kể từ tháng 5, phản ánh sự bất ổn thương mại toàn cầu. Dù vậy, nhu cầu trong nước và các chương trình kích cầu vẫn giúp lượng đơn hàng nội địa tăng tháng thứ năm liên tiếp.