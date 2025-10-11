Trung Quốc siết chặt kiểm tra chip AI của Nvidia tại các cảng lớn

Trung Quốc kiểm soát chặt việc nhập khẩu chip AI của Nvidia

Theo tờ Financial Times, các cơ quan hải quan Trung Quốc đã được cử đến những cảng trọng yếu để thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt đối với các lô hàng bán dẫn nhập khẩu từ Mỹ. Mục tiêu chính là các sản phẩm chip AI của Nvidia, bao gồm H20 và RTX Pro 6000D – những dòng được thiết kế riêng để đáp ứng quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Các cuộc kiểm tra này ban đầu chỉ tập trung vào những sản phẩm “nằm sát ranh giới” quy định của Mỹ, nhưng hiện đã mở rộng ra toàn bộ các loại chip tiên tiến có thể vi phạm hạn chế xuất khẩu. Cả phía Hải quan Trung Quốc và Nvidia đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Đây được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược siết nhập – thúc nội của Trung Quốc, nhằm giảm phụ thuộc vào công nghệ chip của phương Tây, đồng thời bảo vệ an ninh công nghệ quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.

Mối căng thẳng Mỹ - Trung quanh chip Nvidia đang diễn biến thế nào?

Việc Trung Quốc tiếp cận được các chip AI hàng đầu thế giới của Nvidia là một trong những điểm nóng nhất trong căng thẳng công nghệ Mỹ - Trung. Theo Financial Times, từ tháng 5 vừa qua, khoảng 1 tỷ USD chip Nvidia đã bị buôn lậu vào Trung Quốc, bất chấp các hạn chế xuất khẩu nghiêm ngặt của Washington. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác thực độc lập.

Nvidia gần đây đã giới thiệu mẫu chip RTX6000D dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tuân thủ quy định của Mỹ, nhưng nhu cầu lại khá yếu, khi nhiều công ty công nghệ lớn của Trung Quốc từ chối đặt hàng.

Tháng 8 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý khả năng cho phép Nvidia bán các dòng chip tiên tiến hơn tại Trung Quốc, nhưng chưa có tín hiệu chính thức nào từ chính quyền Mỹ.

Theo Financial Times, giới chức Trung Quốc từng cáo buộc Nvidia vi phạm luật chống độc quyền và ra lệnh cho các doanh nghiệp lớn tạm ngừng mua chip AI của hãng này. Động thái này thể hiện rõ nỗ lực của Bắc Kinh trong việc giảm sự thống trị của công nghệ Mỹ và ưu tiên phát triển chip nội địa.

Tuy nhiên, dù Huawei và nhiều công ty bán dẫn Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong vài năm qua, kỹ sư trong ngành thừa nhận chip của Nvidia vẫn vượt trội hơn về hiệu suất và khả năng xử lý. Điều đó khiến các công ty Trung Quốc vẫn khó từ bỏ hoàn toàn công nghệ của Nvidia trong ngắn hạn.

Các chuyên gia nhận định, việc Trung Quốc tăng cường kiểm tra và giới hạn nhập khẩu chip Mỹ vừa là biện pháp phòng thủ, vừa là chiến lược thúc đẩy ngành bán dẫn nội địa, nhằm tự chủ công nghệ trong tương lai – lĩnh vực đang được Bắc Kinh coi là “nền tảng của an ninh quốc gia”.