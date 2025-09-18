Trung Quốc cấm chip Nvidia: Quan hệ Mỹ - Trung thêm căng thẳng

Theo Financial Times, Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đã ra lệnh cho các doanh nghiệp trong nước dừng mua dòng chip RTX Pro 6000D do Nvidia sản xuất riêng cho thị trường này. Đây được coi là bước đi mới nhất trong nỗ lực thúc đẩy tự chủ bán dẫn của Trung Quốc, khi nước này muốn giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Lệnh cấm xuất hiện đúng thời điểm Bắc Kinh đang đẩy mạnh quảng bá chip Ascend 910B của Huawei như một đối thủ có thể cạnh tranh trực tiếp với Nvidia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Mỹ phản ứng thế nào trước động thái này?

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson lên tiếng chỉ trích, gọi Trung Quốc là “đối thủ” và cáo buộc nước này đánh cắp tài sản trí tuệ, phớt lờ luật thương mại công bằng. Ông khẳng định nguyên nhân quan hệ căng thẳng hiện nay không phải do Mỹ mà do hành động từ phía Bắc Kinh.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, tỏ ra thất vọng nhưng cho rằng đây là vấn đề lớn hơn giữa hai chính phủ. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ có thể phục vụ một thị trường nếu quốc gia đó muốn chúng tôi hiện diện”.

Trung Quốc liệu có đủ sức thay thế công nghệ Mỹ?

Việc cấm chip Nvidia được cho là thể hiện sự tự tin ngày càng tăng của Trung Quốc vào ngành công nghiệp bán dẫn nội địa. Nước này đang mở rộng sản xuất wafer và kỳ vọng có thể đáp ứng nhu cầu bùng nổ của thị trường trong nước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Mizuho, Trung Quốc vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể bắt kịp trình độ của các dòng chip tiên tiến nhất trên thế giới. Dù vậy, việc thúc đẩy sản phẩm trong nước như chip Huawei Ascend 910B cho thấy Bắc Kinh quyết tâm theo đuổi con đường độc lập công nghệ.

Động thái này ảnh hưởng thế nào đến Nvidia và ngành chip Mỹ?

Nvidia coi thị trường Trung Quốc là nguồn thu quan trọng, mang lại hàng tỷ USD mỗi năm. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế gần đây, từ phía Mỹ lẫn Trung Quốc, đã khiến thị phần của hãng này tại đây sụt giảm mạnh.

Đầu năm nay, chính quyền Trump yêu cầu Nvidia phải xin giấy phép để bán chip H20 – sản phẩm từng được thiết kế nhằm né tránh các hạn chế trước đó dưới thời Tổng thống Biden. Nvidia thừa nhận các quy định này đã khiến doanh thu tại Trung Quốc gần như giảm một nửa và nếu bị loại hoàn toàn khỏi thị trường AI tại đây, công ty sẽ chịu “tổn thất to lớn”.