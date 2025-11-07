Trung Quốc phát hành 4 tỷ USD trái phiếu bằng đô la Mỹ: Cú “chào sân” tự tin của Bắc Kinh

Bộ Tài chính Trung Quốc đã bán tổng cộng 4 tỷ USD trái phiếu bằng đồng USD, chia đều cho hai kỳ hạn: 3 năm và 5 năm. Trong đó, trái phiếu 3 năm được chào bán với lợi suất ngang bằng trái phiếu chính phủ Mỹ, còn trái phiếu 5 năm chỉ cao hơn 0,02 điểm phần trăm.

Mức chênh lệch gần như bằng 0 này là điều hiếm thấy, phản ánh sự tin tưởng mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với sức khỏe tài chính và uy tín tín dụng của Trung Quốc. Theo Bloomberg, tổng lượng đặt mua lên tới 118,2 tỷ USD, tức gấp gần 30 lần lượng chào bán.

Điều gì đứng sau sức hút của trái phiếu Trung Quốc lần này?

Giới phân tích cho rằng đợt phát hành diễn ra đúng thời điểm căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, sau một hội nghị thượng đỉnh giúp hai bên đạt được thoả thuận “đình chiến thuế quan” kéo dài.

Theo bà Xiaojia Zhi – Trưởng bộ phận nghiên cứu của Credit Agricole CIB – “mức giá chào bán rất hấp dẫn”, và thị trường thứ cấp đã nhanh chóng phản ứng tích cực. Việc lợi suất thấp mà nhu cầu vẫn cao cho thấy Trung Quốc đang củng cố vị thế là một điểm đến đầu tư an toàn hơn tại châu Á, trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu vẫn đang tìm kiếm các tài sản ổn định.

Mục tiêu của Bắc Kinh khi phát hành trái phiếu ngoại tệ

Theo Bộ Tài chính Trung Quốc, nguồn vốn huy động được sẽ phục vụ các mục đích chung của chính phủ, nhưng quan trọng hơn là giúp hoàn thiện đường cong lợi suất bằng USD của Trung Quốc.

Điều này có nghĩa là Trung Quốc đang xây dựng một hệ thống tham chiếu để các doanh nghiệp trong nước có thể dựa vào đó định giá trái phiếu quốc tế. Bà Serena Zhou – chuyên gia kinh tế cao cấp tại Mizuho Securities – nhận định: “Đây là nỗ lực nhằm tăng tính thanh khoản và khả năng định giá cho các doanh nghiệp Trung Quốc khi huy động vốn bằng USD trên thị trường quốc tế”.

Đợt phát hành mới diễn ra trong bối cảnh thị trường trái phiếu USD của doanh nghiệp Trung Quốc đang phục hồi, sau giai đoạn suy thoái kéo dài do khủng hoảng bất động sản và chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tính riêng năm 2025, các công ty Trung Quốc đã công bố khoảng 90 tỷ USD phát hành trái phiếu bằng USD, hướng tới mức cao nhất trong 3 năm qua. Đáng chú ý, S&P Global Ratings đã xếp hạng A+ cho đợt phát hành mới nhất của Bộ Tài chính Trung Quốc, củng cố thêm niềm tin của giới đầu tư quốc tế về khả năng trả nợ của Bắc Kinh.

Vị thế tài chính của Trung Quốc

Thực tế, phát hành trái phiếu USD với lãi suất ngang bằng trái phiếu Mỹ là bước đi mang tính biểu tượng, thể hiện sự tự tin của Trung Quốc về nền tảng kinh tế và uy tín tín dụng quốc gia.

So với một năm trước – khi Bắc Kinh phải trả mức lợi suất cao hơn đôi chút để thu hút nhà đầu tư – đợt phát hành 2025 đã chứng minh niềm tin thị trường đã quay trở lại. Với lượng đăng ký mua vượt xa kỳ vọng, Trung Quốc cho thấy mình vẫn là một trong những trung tâm tài chính vững vàng nhất châu Á, bất chấp những biến động toàn cầu.