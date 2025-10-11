Tổng thống Mỹ bất ngờ tăng thuế với Trung Quốc, thị trường chao đảo

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/10, Bắc Kinh đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với một số khoáng sản chiến lược có mục đích sử dụng kép trong quân sự, cho biết động thái này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và đáp ứng các nghĩa vụ quốc tế, bao gồm cả các nghĩa vụ liên quan đến không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Trong một bài đăng trên Truth Social hôm 10/10, Tổng thống Mỹ Trump cho biết Trung Quốc đã có "lập trường cực kỳ thù địch về thương mại" khi tuyên bố kế hoạch thực hiện "các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quy mô lớn đối với hầu hết mọi sản phẩm mà họ sản xuất, và một số thậm chí không phải do họ sản xuất". Theo ông Trump, các biện pháp này sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, "không có ngoại lệ".

“Dựa trên thực tế là Trung Quốc đang thể hiện lập trường chưa từng có này, Mỹ sẽ áp đặt mức thuế quan 100% đối với Trung Quốc, cao hơn bất kỳ mức thuế quan nào mà họ hiện đang phải trả”, ông Trump viết. Ông nói thêm rằng Washington cũng sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với “tất cả các phần mềm quan trọng”, bắt đầu từ 1/11.

Vào tháng 8, Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng áp thuế quan đối ứng. Việc tạm dừng 90 ngày đã giúp ​​mức thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc giảm từ 145% xuống 30%, và mức thuế quan của Trung Quốc đối với các sản phẩm Mỹ giảm từ 125% xuống 10%. Lệnh gia hạn sẽ hết hạn vào tháng 11.

Thông báo mới nhất của Tổng thống Trump đã gây chấn động thị trường toàn cầu, khiến chứng khoán Mỹ giảm mạnh hôm 10/10. Chỉ số S&P 500 giảm 2,7%, đánh dấu mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng 4, trong khi chỉ số Dow Jones giảm gần 900 điểm, tương đương 1,9%. Chỉ số Nasdaq, vốn tập trung vào công nghệ, giảm 3,6% khi nhà đầu tư tháo chạy khỏi các cổ phiếu tăng trưởng cao được cho là dễ bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng của Trung Quốc.