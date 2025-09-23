Gia tộc Trump phất lên nhờ nhiệm kỳ Tổng thống: Tiền từ đâu mà ra?

Trong lịch sử Mỹ, nhiều gia đình Tổng thống từng tìm cách hưởng lợi từ danh tiếng chính trị, nhưng chưa ai thành công rực rỡ như nhà Trump. Nếu Jimmy Carter có anh trai bán bia “Billy Beer” hay Hunter Biden từng kiếm hơn 1 triệu USD từ tranh vẽ, thì gia tộc Trump lại “biến” nhiệm kỳ Tổng thống thành một bệ phóng tài sản chưa từng có.

Nguồn thu chủ yếu đến từ tiền điện tử, các khoản tư vấn cho doanh nghiệp cánh hữu ở Mỹ, cùng hàng loạt thương vụ hợp tác với đối tác giàu có ở Trung Đông. Những thành viên từng không có nhiều tài sản như Eric, Don Jr., Barron hay thậm chí bà Melania, nay đều sở hữu hàng chục đến hàng trăm triệu USD. Tính cả Jared Kushner, tổng giá trị ròng của gia đình đã gần gấp đôi so với trước kỳ bầu cử, đạt khoảng 10 tỷ USD.

Vợ chồng ông Trump

Ông Trump và bà Melania đã kiếm tiền bằng cách nào?

Chỉ trong một năm, tài sản của ông Donald Trump đã tăng thêm 3 tỷ USD, lên 7,3 tỷ USD. Đáng chú ý, 2 tỷ USD trong số đó đến từ đầu tư tiền số: một nửa từ World Liberty Financial, một nửa từ một đồng “memecoin”. Ngoài ra, việc tòa án New York hủy phán quyết phạt dân sự trị giá 500 triệu USD và sự bùng nổ trong hoạt động nhượng quyền quốc tế đã giúp ông “bỏ túi” thêm gần 400 triệu USD.

Về phía bà Melania, bà theo con đường quen thuộc của nhiều Đệ nhất phu nhân như viết sách, diễn thuyết, làm phim tài liệu. Nhưng bà cũng tạo dấu ấn “Trump” rất riêng khi phát hành đồng tiền điện tử của riêng mình, hiện có vốn hóa chưa đến 200 triệu USD.

Các thành viên khác trong gia đình Trump giàu lên ra sao?

Jared Kushner và Ivanka Trump: Nhờ thành lập quỹ đầu tư tư nhân Affinity Partners năm 2021, Kushner đã huy động được 4,6 tỷ USD từ các nước vùng Vịnh và hiện trở thành tỷ phú với tài sản 1 tỷ USD. Ivanka cũng sở hữu khoảng 100 triệu USD, chưa kể căn biệt thự tại “hòn đảo tỷ phú” Indian Creek (Miami) đã tăng giá gấp ba lần kể từ 2020.

Eric Trump: Người con trai thứ hai của ông Trump là “ông hoàng tiền số” trong gia đình, với khối tài sản 750 triệu USD, phần lớn đến từ dự án American Bitcoin. Ngoài ra, anh cùng Don Jr. ký kết nhiều thương vụ ở Trung Đông, trong đó có dự án sân golf tại Qatar.

Donald Trump Jr.: Tài sản tăng từ 50 triệu USD lên 500 triệu USD chỉ sau một năm, nhờ cổ phần trong các công ty chống “woke” và dự án World Liberty. Anh còn tham gia lập quỹ SPAC để tìm cơ hội trong công nghệ, y tế và logistics.

Barron Trump: Dù mới 19 tuổi, Barron đã tích lũy 150 triệu USD nhờ tham gia World Liberty Financial từ sớm. Anh hiện giữ lượng token trị giá tiềm năng hơn 500 triệu USD khi được mở khóa giao dịch trong tương lai.