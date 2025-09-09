Bộ trưởng Tài chính cho 3 đời Tổng thống Indonesia bất ngờ bị cách chức, đồng rupiah lao dốc

Bà Sri Mulyani là một trong những bộ trưởng tài chính có nhiệm kỳ lâu nhất của Indonesia, từng ba lần đảm nhận vị trí này và được xem là “lá chắn” bảo vệ chính sách tài khóa thận trọng. Sự ra đi của bà đã ngay lập tức khiến đồng rupiah mất giá hơn 1% so với USD, rơi xuống mức 16.488 rupiah đổi 1 USD. Ngân hàng Indonesia đã phải can thiệp để ổn định tỷ giá, trong khi chứng khoán Jakarta cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 6.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia Sri Mulyani Indrawati có bài phát biểu trong Diễn đàn Đầu tư Mandiri ở Jakarta, Indonesia, ngày 11/2/2025.

Người được chỉ định thay thế bà Mulyani là ông Purbaya Yudhi Sadewa – một nhà kinh tế cam kết thúc đẩy tăng trưởng nhanh. Ông khẳng định mục tiêu 8% tăng trưởng kinh tế của Tổng thống Prabowo là “không phải bất khả thi”, đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa khu vực tư nhân và nhà nước.

Ngân hàng Indonesia khẳng định sẽ tiếp tục can thiệp để giữ ổn định tỷ giá và thanh khoản, song niềm tin thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào cách chính phủ mới xử lý chi tiêu ngân sách trong thời gian tới.