Tài sản ông Trump ra sao kể từ khi tái đắc cử tổng thống Mỹ

Tài sản của ông Trump tăng vọt

Năm 2024, khi còn vận động tranh cử, ông Donald Trump sở hữu khoảng 4,3 tỷ USD. Một năm sau, con số này đã đạt 7,3 tỷ USD – mức cao nhất trong sự nghiệp kinh doanh và chính trị của ông. Khoản tăng thêm 3 tỷ USD giúp ông Trump nhảy 118 bậc trên danh sách Forbes 400, lên vị trí 201.

Theo Forbes, chưa từng có tổng thống Mỹ nào tận dụng vị thế quyền lực để thu lợi cá nhân nhiều như ông Trump. Ông đã biến sự trở lại Nhà Trắng thành “đòn bẩy” để làm giàu từ những lĩnh vực mới, đặc biệt là tiền mã hóa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tiền mã hóa đóng vai trò lớn trong khối tài sản mới của ông Trump

Ngay từ tháng 9/2024, ông Trump cùng ba người con trai ra mắt dự án World Liberty Financial – một công ty tiền mã hóa. Ban đầu dự án gặp khó, nhưng khi ông Trump thắng cử, dòng vốn đổ vào tăng mạnh. Doanh nhân Justin Sun, người từng bị SEC Mỹ cáo buộc gian lận, đã rót 75 triệu USD, trong đó 40 triệu USD trực tiếp chảy vào túi ông Trump.

Trước khi nhậm chức, ông Trump tung ra một đồng “memecoin”, bổ sung thêm hàng trăm triệu USD vào tài sản. Khi trở thành tổng thống, ông nới lỏng quy định với ngành tiền mã hóa, đồng thời ký các đạo luật có lợi cho lĩnh vực này. Nhờ đó, không chỉ thị trường khởi sắc, mà bản thân ông và gia đình hưởng lợi trực tiếp.

Chỉ riêng World Liberty Financial đã mang về khoảng 1,4 tỷ USD doanh thu, với khoảng 75% số đó chảy vào các công ty do gia đình Trump kiểm soát.

Ngoài tiền mã hóa, ông Trump còn thu lợi từ những nguồn nào?

Ông Trump không chỉ “ăn nên làm ra” nhờ crypto. Năm qua, ông còn được xóa khoản phạt gian lận gần 500 triệu USD tại New York. Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh cấp phép thương hiệu bất động sản – vốn đóng băng nhiều năm – nay bùng nổ trở lại với hợp đồng mới tại Saudi Arabia, Việt Nam, Romania, Ấn Độ, Qatar và UAE. Doanh thu tăng 580% trong năm 2024, đạt 45 triệu USD.

Danh mục sân golf và câu lạc bộ tại Mỹ của ông cũng ghi nhận lợi nhuận tăng 30%, bổ sung thêm khoảng 325 triệu USD. Tổng cộng, gần như mọi mảng kinh doanh của ông Trump đều đi lên trong năm qua, củng cố vị thế tài chính mạnh chưa từng có.

Ông Trump dùng tiền vào việc gì?

Dù kiếm được hàng tỷ USD, ông Trump lại sử dụng khá thận trọng. Ông đã trả 114 triệu USD nợ liên quan đến tòa nhà 40 Wall Street và xóa thêm 15 triệu USD nợ từ các biệt thự ở New York và Florida. Ngoài ra, ông đầu tư mạnh vào trái phiếu chính quyền địa phương và doanh nghiệp – loại tài sản an toàn hơn so với tiền mã hóa.

Kết quả, bảng cân đối tài chính của ông Trump hiện vững vàng hơn bao giờ hết: 8,4 tỷ USD tài sản đối ứng với 1,1 tỷ USD nợ. Trong đó, 1,1 tỷ USD là tiền mặt và tài sản thanh khoản, tạo nền tảng cho các dự án xây dựng mới mà ông và gia đình từ lâu ấp ủ.

Với nguồn tiền dồi dào, ông Trump có thể trở lại với niềm đam mê xây dựng, như kế hoạch phát triển các “làng nghỉ dưỡng” tại Scotland và Florida. Trước đây, thiếu thanh khoản khiến ông chưa thể thực hiện, nhưng giờ đây, sau khi tái đắc cử và tận dụng quyền lực chính trị để củng cố tài sản, ông Trump gần như có thể làm bất cứ điều gì ông muốn.