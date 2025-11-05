Kinh tế 24h: Doanh thu SJC giảm thê thảm

Doanh thu SJC giảm sâu

Báo cáo hợp nhất bán niên 2025 của Công ty SJC cho thấy doanh thu và lợi nhuận sụt giảm mạnh dù giá vàng miếng lập đỉnh. Doanh thu thuần 6 tháng đạt 8.840 tỷ đồng, giảm 65% so với gần 25.000 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế chỉ 68 tỷ đồng (-29%), lãi trước thuế 84 tỷ đồng (-30%).

Vàng miếng SJC

Riêng quý II (công ty mẹ), doanh thu 4.910 tỷ đồng (-62%), lợi nhuận sau thuế 15 tỷ đồng (-69%). Lũy kế 6 tháng công ty mẹ: doanh thu 8.000 tỷ đồng (-67%), lãi trước thuế 46 tỷ đồng (-48%).

SJC – doanh nghiệp Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng trước Nghị định 232/2025 – đạt 71% kế hoạch lợi nhuận năm (119 tỷ đồng lãi trước thuế). Năm 2024, SJC từng bứt phá với doanh thu 32.193 tỷ đồng, lãi sau thuế 283 tỷ đồng – cao nhất nhiều năm.

Nguyên nhân suy giảm đến từ thiếu hụt nguồn cung vàng miếng kéo dài từ nửa cuối 2024. Không chỉ SJC, PNJ cũng ghi nhận doanh số vàng miếng giảm 60%, chỉ thu 3.650 tỷ đồng (so với 7.150 tỷ đồng cùng kỳ).

Dù giá vàng miếng SJC sáng 4/11 niêm yết 146-148 triệu đồng/lượng (tăng 80% từ đầu năm), doanh thu ngành vàng vẫn lao dốc do hạn chế nguồn cung, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh.

Thu nhập của các chủ tịch, CEO bất động sản tăng mạnh

Trong 9 tháng năm 2025, thu nhập lãnh đạo các tập đoàn bất động sản tăng mạnh dù kết quả kinh doanh trái chiều. Tại Novaland (NVL), dù lỗ 1.820 tỷ đồng, Chủ tịch Bùi Thành Nhơn nhận 900 triệu đồng (100 triệu/tháng, không đổi); Tổng Giám đốc Dương Văn Bắc nhận 3,6 tỷ đồng (400 triệu/tháng, tăng 71%). Nhân viên bình quân 23,5 triệu đồng/tháng (tăng 1,8 triệu).

Đất Xanh (DXG) lãi ròng 223 tỷ đồng (tăng 2,3 lần), Tổng Giám đốc Bùi Ngọc Đức nhận 4,1 tỷ đồng (455 triệu/tháng, chiếm gần nửa tổng thù lao lãnh đạo 9,2 tỷ). Nhân viên bình quân 13,1 triệu/tháng (tăng gần 3 triệu).

Phát Đạt (PDR) doanh thu tăng 450%, lãi 201 tỷ đồng. Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt nhận 547 triệu đồng/quý III (tăng 13%); con trai Nguyễn Tấn Danh tăng từ 150 lên 270 triệu đồng. Tổng Giám đốc Bùi Quang Anh Vũ nhận 1,6 tỷ đồng/quý III (tăng 14%). Nhân viên bình quân 36,7 triệu/tháng dù giảm 48 người.

Chênh lệch thu nhập lãnh đạo - nhân viên và kết quả kinh doanh tại Novaland gây chú ý, trong khi Đất Xanh và Phát Đạt đồng hành tăng trưởng lương với hiệu quả hoạt động.

Cổ phiếu chứng khoán, bất động sản tăng trần: VN-Index tăng gần 50 điểm từ đáy

Phiên 4/11, TTCK Việt Nam đảo chiều ngoạn mục: VN-Index từ giảm gần 15 điểm buổi sáng vọt tăng 35 điểm (+2,2%) lên 1.651,98 điểm, hồi gần 50 điểm từ đáy. Thanh khoản bùng nổ 33,8 nghìn tỷ đồng trên HoSE.

Cuối phiên chiều, nhóm chứng khoán và bất động sản tăng trần hàng loạt: SSI, VND, VIX, VCI, SHS, CTS, DIG, PDR, DXG, CII, VPB, VRE... dư mua trần hàng triệu đơn vị. Đây là các mã giảm sâu 25-45% từ giữa tháng 10, khi VN-Index lao từ 1.790 về 1.605 điểm.

Nhiều nhà đầu tư hoang mang, cắt lỗ nặng trước call margin. Tuy nhiên, khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh: +13 triệu VIX, +8,8 triệu VPB, cùng VRE, DXG, CII, VCI... sau chuỗi bán ròng 100 nghìn tỷ từ đầu năm.

Chuyên gia nhận định: đợt điều chỉnh 10-18% đã đưa định giá hấp dẫn. Sức cầu bắt đáy kích hoạt khi VN-Index chạm 1.600 điểm. Dòng tiền chờ sẵn, kết hợp tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô, giải ngân đầu tư công quý IV, tín dụng tăng tốc và TTCK quốc tế lập đỉnh, đã thúc đẩy “sóng tăng thứ hai” sớm hơn dự kiến (thường cuối năm).

Sau nhịp tăng 66% từ tháng 4-9, thị trường đang hồi phục mạnh, củng cố niềm tin vào triển vọng cuối 2025 – đầu 2026.

Cổ đông lớn phản đối gói thù lao 1.000 tỷ USD cho Musk

Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy (NBIM), cổ đông lớn thứ 7 của Tesla với 1,12% cổ phần trị giá 17 tỷ USD, ngày 4/11 tuyên bố sẽ bỏ phiếu phản đối gói thù lao lên đến 1.000 tỷ USD cho CEO Elon Musk tại Đại hội cổ đông ngày 6/11. NBIM đánh giá cao tầm nhìn của Musk nhưng lo ngại quy mô khổng lồ của gói thưởng, pha loãng cổ phiếu và thiếu biện pháp giảm rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân chủ chốt.

Quỹ này cũng phản đối bầu lại hai thành viên HĐQT lâu năm Kathleen Wilson-Thompson và Ira Ehrenpreis, đồng thời bác gói thưởng cổ phiếu chung cho nhân viên – có thể dùng để lợi ích cho Musk. Đây là lần thứ hai NBIM phản đối thù lao Musk, sau gói 56 tỷ USD năm 2018 (được cổ đông phê duyệt nhưng tòa Delaware bác).

Baron Capital ủng hộ đề xuất, coi Musk là “người chủ chốt” tạo giá trị. BlackRock, Vanguard, State Street chưa bày tỏ. Các cố vấn proxy ISS và Glass Lewis khuyên phản đối do gói quá lớn, pha loãng cao ngay cả khi chỉ đạt một phần mục tiêu.

Hai tháng trước, HĐQT Tesla đề xuất gói này: Musk nhận 12% cổ phần nếu vốn hóa đạt 8.600 tỷ USD trong 10 năm (tăng gấp 8 lần hiện tại), tương đương 1.030 tỷ USD. Chủ tịch Robyn Denholm cảnh báo Musk có thể rời đi nếu không phê duyệt, nhấn mạnh lãnh đạo của ông “cần thiết” cho thành công Tesla, giữ chân ít nhất 7,5 năm.

HĐQT Tesla thường bị chỉ trích thiếu độc lập, không giám sát tốt ảnh hưởng của Musk. Cổ đông New York kêu gọi phản đối do HĐQT “thiếu độc lập đáng báo động”. Nếu phê duyệt, tài sản Musk có thể vượt 2.000 tỷ USD, nhưng phê duyệt khó khăn do phản đối từ nhà đầu tư tổ chức.