Chốt giá vàng hôm nay ngày 17/4 tiếp đà giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 17/4, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 17/4 giảm giá vàng miếng xuống mức 171 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 17/4, giá vàng trong nước ngày 17/4/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 17/4 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 17/4 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 167,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 17/4, tiếp tục giảm cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/4, tiếp tục giảm giá vàng nhẫn và giá vàng miếng trong nước.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 17/4, chủ yếu giảm ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 167,5 –170,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 700.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 167 – 170,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 167,5 – 170,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 17/4 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 17/4 tăng với giá vàng giao ngay tăng 10 USD/ounce, lên mức 4.822 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.812 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá, giữ vững mốc trên 4.800 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích cho rằng thị trường vàng thế giới đang bước vào giai đoạn điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau những biến động mạnh do yếu tố địa chính trị và dòng tiền toàn cầu.

Ở góc độ kỹ thuật, vàng vẫn giữ được mốc hỗ trợ quan trọng 4.800 USD/ounce. Lực mua chủ yếu đến từ các nhà đầu tư ngắn hạn, trong khi dòng tiền lớn vẫn đứng ngoài quan sát.

Việc giá vàng giảm trong thời gian gần đây không phản ánh xu hướng suy yếu dài hạn, mà chủ yếu cho thấy vai trò đặc trưng của vàng như một tài sản thanh khoản trong bối cảnh bất ổn.

Theo các chuyên gia, trong những thời điểm căng thẳng, vàng thường bị bán ra để bù đắp các khoản lỗ ở các thị trường khác, đặc biệt khi nhu cầu tiền mặt tăng cao. Về dài hạn, kim loại quý này vẫn giữ vai trò là tài sản dự trữ chiến lược, đặc biệt khi các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng tích trữ nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối.

Với giá vàng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.822 USD/ounce (tương đương khoảng 153,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 17/4 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 17/4, giá vàng ngày 18/4 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.