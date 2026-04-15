Giá bạc hôm nay 15/4: Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng sốc 5 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 15/4

Giá bạc trong nước

Giá bạc Phú Qúy

Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc sáng nay bật tăng mạnh, giá mở phiên sáng nay đã chạm ngưỡng 83 triệu đồng/kg, tương đương 3,116 triệu đồng/lượng. So với giá mở phiên sáng qua, giá bán hôm nay đã chênh khoảng 5 triệu đồng/kg bán giá.

Giá bạc Ancarat

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc hôm nay cũng có sự điều chỉnh tăng mạnh, giá bạc bán ra đang niêm yết quanh vùng 82,640 triệu đồng/kg. Giá bạc đã tăng mạnh những ngày qua, tăng hơn 4 triệu đồng/kg so với ngày hôm qua (78,133 triệu đồng/lượng), giá bán hôm nay phục hồi 6 triệu đồng/kg so với ngày hôm kia (76,693 triệu đồng/kg, tương đương 2,876 triệu đồng/lượng).

Giá bạc Sacombank-SBJ

Tương tự, tại Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 15/4 cũng phục hồi mạnh so với ngày hôm qua, trong khi giá mở phiên sáng qua đang ghi quanh vùng 78,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,937 triệu đồng/lượng, thì hôm nay, giá mở phiên sáng nay đã chạm ngưỡng 82,640 triệu đồng/kg, tương đương 3,099 triệu đồng/kg.

Giá bạc DOJI

Động thái tương tự cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,135 triệu đồng/lượng và 15,675 triệu đồng/5 lượng (trong khi giá bán ngày hôm qua niêm yết ở ngưỡng 2,953 triệu đồng/lượng và 14,765 triệu đồng/5 lượng).

Hầu hết tại các hệ thống bạc trong nước đều ghi nhận giá có sự điều chỉnh tăng mạnh trong 2 ngày qua, chạm đỉnh 82-83 triệu đồng/kg.

Giá bạc quốc tế

Thị trường quốc tế, giá bạc cũng trên đà tăng mạnh, trong khi giá bán của những ngày trước chỉ dao động quanh ngưỡng từ 74-76 USD/oz thì hôm nay đã bật tăng mạnh lên vùng 80 USD/oz.

Sau một đợt biến động mạnh, giá bạc quốc tế duy trì ở mức ổn định và có sự phục hồi nhẹ. Biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce. Những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng khi chạm đỉnh 80 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.

