Sáng 15-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 15-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, PNJ, Mi Hồng niêm yết ở mức 173 triệu đồng/lượng mua vào và 175,5 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2,5 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng, giao dịch trong khoảng 172,7 – 175,2 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 2,5 triệu đồng/lượng.

Chỉ trong 2 ngày, mỗi lượng vàng trong nước đã tăng tới 4 triệu đồng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra tiếp tục duy trì ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu lớn, phổ biến quanh mức 157 – 159 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng trong nước tăng mạnh theo giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới tăng mạnh, đồng USD suy yếu

Giá vàng trong nước đi lên theo đà tăng của thị trường thế giới. Trên thị trường quốc tế, vào lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam), giá vàng giao dịch ở mức 4.849 USD/ounce, tăng khoảng 10 USD/ounce so với đầu ngày và tăng tới 85 USD/ounce so với phiên trước.

Giá kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng vọt khi giới đầu tư kỳ vọng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm giải quyết xung đột sẽ sớm được nối lại, qua đó tháo gỡ ách tắc vận chuyển hàng hóa tại eo biển Hormuz. Điều này giúp giá vàng không chỉ lên mức cao nhất trong khoảng một tháng qua mà còn củng cố xu hướng đi lên.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu và giá dầu giảm cũng hỗ trợ giá vàng. Hiện chỉ số USD (DXY Index) giao dịch quanh mức 98 điểm, thấp nhất kể từ cuối tháng 2 đến nay, trong khi giá dầu thô giảm về khoảng 94,5 USD/thùng.

Chênh lệch giá vàng trong nước – thế giới lên tới 21 triệu đồng/lượng

Các nhà phân tích hàng hóa tại ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) dự báo giá vàng có thể đạt mức 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026, dựa trên các yếu tố rủi ro, chính sách lãi suất, lạm phát và nhu cầu cơ bản mạnh mẽ.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 154,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 21 triệu đồng/lượng.