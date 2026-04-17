Giá xăng dầu hôm nay 17/4 mới nhất: Giá dầu thế giới giảm mạnh, dự báo ngày càng khó đoán

Giá dầu thế giới giảm, khó dự báo

Vào lúc 17h ngày 17/4, trên thị trường thế giới, giá dầu WTI giao dịch ở mức 90,94 USD/thùng, giảm 3,75 USD (tương đương giảm 3,96%) so với phiên liền trước. Giá dầu Brent ở mức 96,39 USD/thùng, giảm 3 USD (tương đương giảm 3,02%).

Giá dầu đang duy trì dưới mốc 100 USD/thùng nhờ kỳ vọng về lệnh ngừng bắn giữa Mỹ - Israel và Iran, song thị trường vẫn có thể biến động rất mạnh và bị chi phối bởi các thông tin địa chính trị. Nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế nghiêm trọng khi lưu lượng qua Eo biển Hormuz thấp hơn nhiều so với bình thường, khiến giá giao ngay tăng vọt so với giá kỳ hạn.

Rủi ro giá dầu hiện mang tính hai chiều rõ rệt: có thể tăng mạnh nếu gián đoạn nguồn cung kéo dài, hoặc giảm sâu nếu các nỗ lực ngoại giao giúp khôi phục dòng chảy dầu. Các nhà phân tích cho rằng việc dự báo giá hiện mang tính phỏng đoán cao do bất định lớn và tín hiệu trái chiều từ chính quyền Mỹ.

Goldman Sachs vẫn giữ dự báo giá trung bình năm 2026 cho Brent ở 83 USD/thùng và WTI ở 78 USD/thùng, nhưng cảnh báo rủi ro tăng/giảm đều tồn tại. ING nhận định giá kỳ hạn có thể ổn định hoặc giảm nhờ kỳ vọng Mỹ - Iran gia hạn ngừng bắn thêm hai tuần và nối lại đàm phán.

Tuy nhiên, thị trường thực tế ngày càng thắt chặt với khoảng 13 triệu thùng/ngày bị gián đoạn, và con số này có thể tăng do phong tỏa của Mỹ. Ngân hàng SEB giả định Eo biển Hormuz chỉ hoạt động ở mức 20% công suất bình thường đến giữa tháng 5 trước khi mở lại hoàn toàn (nếu không có thêm thiệt hại hạ tầng).

Giá xăng dầu trong nước ngày 17/4

Theo mức giá bán lẻ áp dụng hiện hành:

Xăng E5 RON 92: không cao hơn 22.592 đồng/lít

Xăng RON95-III: không cao hơn 23.761 đồng/lít

Dầu diesel: không cao hơn 31.041 đồng/lít

Dầu mazut: không cao hơn 20.332 đồng/kg

Giá xăng dầu trong nước giảm trong 3 kỳ điều hành liên tiếp. Ảnh: VNExpress

Giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành liên tiếp gần đây. Tại kỳ điều chỉnh ngày 16/4, giá dầu diesel giảm 1.928 đồng/lít, dầu mazut giảm 2.281 đồng/kg. Trước đó, hai kỳ ngày 8/4 và 9/4, dầu diesel giảm tổng cộng 11.819 đồng/lít, dầu mazut giảm 1.980 đồng/kg.

Tính chung 3 kỳ (8/4, 9/4 và 16/4), giá dầu diesel đã giảm tới 13.747 đồng/lít, dầu mazut giảm 4.261 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với một số nước có chung đường biên giới. Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường thế giới để có điều chỉnh kịp thời, đúng quy định và đề xuất các giải pháp bình ổn giá khi cần thiết.