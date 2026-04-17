Đột kích kho mỹ phẩm ở TP HCM, phát hiện hàng ngàn chai “3 không”

Theo đó, Đội QLTT số 9 (Chi cục QLTT TP HCM) kết hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú, Đội 6 - Phòng PC03 Công an TP HCM, kiểm tra một điểm chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm, phát hiện và thu giữ hàng ngàn chai sữa tắm là hàng hóa nhập lậu.

Các hàng hoá này không có hoá đơn, chứng từ; không có hồ sơ tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm; không có hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 5.664 chai sữa tắm, xuất xứ Pháp, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tổng trị giá hàng hóa hơn 283 triệu đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra kho hàng mỹ phẩm tại TP HCM

Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Hàng hóa nhập lậu là những hàng hóa được vận chuyển trái phép qua biên giới quốc gia mà không khai báo hoặc khai báo gian dối với cơ quan hải quan, nhằm trốn tránh các nghĩa vụ thuế và sự kiểm soát của các cơ quan quản lý nhà nước.

Mỹ phẩm nhập lậu do không được kiểm định chất lượng có thể không chứa hoạt chất, chứa hoạt chất không đúng hàm lượng hoặc tệ hơn là chứa các chất cấm gây kích ứng da, viêm da, nhiễm độc chì, thủy ngân, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và sắc đẹp.