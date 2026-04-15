Giá vàng và bạc tăng vào giữa trưa 14/4, trong bối cảnh chỉ số đô la Mỹ suy yếu xuống mức thấp nhất trong sáu tuần.

Tâm lý chấp nhận rủi ro cải thiện trên thị trường chung lại hỗ trợ các tài sản trú ẩn an toàn, dựa trên kỳ vọng nhu cầu tiêu dùng và thương mại phục hồi, cùng khả năng lạm phát hạ nhiệt khi các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có thể được nối lại.

Giá vàng, bạc thế giới bật tăng mạnh sau tin Mỹ, Iran đàm phán lần 2.

Giá vàng giao tháng 6 tăng 63,50 USD, lên 4.831,50 USD/ounce. Giá bạc giao tháng 5 tăng 3,59 USD, lên 79,27 USD/ounce.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 3/2026 tăng 0,5% so với tháng trước, bằng mức tăng của kỳ trước và thấp hơn kỳ vọng thị trường là 1,1%. Chi phí năng lượng tăng mạnh 8,5%, chủ yếu do xung đột liên quan đến Iran.

So với cùng kỳ năm trước, PPI tại Mỹ tăng 4% — mức cao nhất kể từ tháng 2/2023, nhưng vẫn thấp hơn dự báo 4,6%.

Chỉ số PPI lõi (không bao gồm thực phẩm, năng lượng và dịch vụ thương mại) tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,5% của hai tháng trước đó, và tăng 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo này chỉ tác động hạn chế đến thị trường kim loại quý.

Trên các thị trường bên ngoài, giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm mạnh, giao dịch quanh mức 93,50 USD/thùng. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) tiếp tục suy yếu, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 4,25%.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng kỳ hạn tháng 6 là vượt ngưỡng kháng cự mạnh 5.000 USD/ounce. Ngược lại, phe bán hướng tới việc kéo giá xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng 4.500 USD/ounce.

Các mức kháng cự gần nhất lần lượt là 4.888 USD và 4.900 USD, trong khi hỗ trợ nằm tại 4.767,50 USD và 4.700 USD.

Đối với bạc kỳ hạn tháng 5, mục tiêu tăng giá là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự mạnh 80 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, mục tiêu của phe bán là kéo giá xuống dưới mức hỗ trợ 61,21 USD/ounce — đáy tháng 3. Các mức kháng cự gần là 80 USD và 82,50 USD, còn hỗ trợ nằm tại 77 USD và 75 USD.