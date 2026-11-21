Theo thông báo áp dụng từ ngày 21/11, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) rút ngắn thời gian thanh toán cho 3 nhóm sản phẩm.

Cụ thể, với vàng miếng SJC, nhẫn, vàng Phúc Lộc Tài và Kim Bảo, PNJ thanh toán toàn bộ giá trị thu đổi vào ngày giao dịch (T) hoặc ngày kế tiếp (T+1). Trước đó, theo chính sách công bố vào cuối tháng 9, nhóm này được thanh toán sau 2 ngày.

Thời gian chi trả với trang sức (dây chuyền, trang sức công nghệ Ý, không gắn đá...) cũng được rút ngắn từ thanh toán sau 7 ngày xuống còn trả vào ngày giao dịch hoặc hôm sau. Tương tự, trang sức 22-24K và quà tặng sưu tầm được thanh toán toàn bộ trong tối đa 1 ngày, thay vì 7 ngày như trước.

Trong khi đó, lịch thanh toán cho trang sức kim cương, trang sức vỏ, trang sức đá màu, ngọc trai và kim cương rời không thay đổi. Khách hàng vẫn nhận 10% giá trị vào ngày giao dịch hoặc hôm sau, phần còn lại được trả theo các mốc 30, 60, 90 và 120 ngày với tỷ lệ lần lượt là 20%, 25%, 25% và 20%. Đây vẫn là nhóm sản phẩm có lịch thanh toán kéo dài nhất trong chính sách mới.

Nhóm sản phẩm T hoặc T+1 T+30 T+60 T+90 T+120 Vàng miếng SJC, nhẫn, Phúc Lộc Tài, Kim Bảo 100% - - - - Trang sức dây chuyền, không gắn đá, công nghệ Ý, đá tổng hợp 100% - - - - Trang sức 22-24K, quà tặng sưu tầm 100% - - - - Trang sức kim cương, trang sức vỏ, đá màu, ngọc trai 10% 20% 25% 25% 20% Kim cương rời 10% 20% 25% 25% 20%

PNJ tiếp tục duy trì hai hình thức thu đổi hàng cho khách, gồm đổi sang sản phẩm mới hoặc nhận tiền mặt. Ở trường hợp thu đổi, khách hàng có thể chuyển một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng mua lại sang sản phẩm mới của công ty. Phương án này được áp dụng tại tất cả cửa hàng nếu đổi toàn bộ giá trị sản phẩm, hoặc tại một số nơi chuyên đổi một phần.

Với phương án nhận tiền, khách cũng giao dịch tại các cửa hàng quy định và được thông báo thời gian thanh toán. PNJ cũng cho phép khách kết hợp hai phương án, chuyển một phần giá trị thu đổi sang sản phẩm mới và nhận tiền cho phần còn lại.

CEO Phan Quốc Công cho biết tình hình tài chính của doanh nghiệp đang rất khó khăn. Doanh số chưa đủ bù đắp chi phí vận hành thường xuyên, công ty vẫn liên tục lỗ mỗi tháng và cần thu hẹp khoản này ngay lập tức.

Ông Công ước tính PNJ có khoảng 17.000 tỷ đồng hàng tồn kho, trong đó khoảng 7.000 tỷ là kim cương và trang sức kim cương chậm luân chuyển. Một phần hàng tồn kho đang luân chuyển cũng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay. Vì vậy, quy mô tài sản lớn không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể chuyển đổi ngay thành tiền để thanh toán nghĩa vụ.

CEO PNJ cũng thừa nhận với nguồn lực hiện nay, doanh nghiệp không thể tiếp tục "đáp ứng đầy đủ" việc thanh toán mua lại bằng tiền theo chính sách T+120. Do đó, công ty tiếp tục xây dựng phương án sử dụng sản phẩm hiện có để bù đắp cho khách hàng, trên cơ sở đối chiếu từng nghĩa vụ với nguồn hàng có thể sử dụng. Các lựa chọn và điều kiện thực hiện đang được hoàn thiện.

Nhân viên một cửa hàng đang giới thiệu sản phẩm vàng mini có trọng lượng 0,3-0,5 chỉ. Ảnh: PNJ

Thanh khoản là áp lực lớn nhất đối với PNJ sau sự cố liên quan đến đơn vị giám định P-Lab hồi tháng 7. Ban lãnh đạo cho biết giá trị các cam kết thu đổi kim cương và trang sức kim cương tích lũy đến cuối quý III ước khoảng 21.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cần thêm 100-150 tỷ đồng mỗi tháng để duy trì hoạt động.

Trước đó, gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị Cao Thị Ngọc Dung cam kết cho PNJ vay tối đa khoảng 1.080 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính quý III, công ty ghi nhận khoản vay 700 tỷ đồng từ bà Dung, lãi suất 10% một năm, không có tài sản bảo đảm và thời hạn đến cuối tháng 9/2027.

Bên cạnh nguồn vốn từ gia đình chủ tịch, PNJ cũng sẽ phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu để huy động vốn cho chương trình thu đổi, bổ sung vốn lưu động và phục vụ các nhu cầu tài chính khác hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.