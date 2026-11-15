Giá vàng hôm nay 15/11: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji, PNJ giảm mạnh?

Giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước

Theo ghi nhận bảng giá vàng mới nhất của các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu… giá vàng SJC đang được các thương hiệu niêm yết giá bán ở mức từ 137,5 - 137,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC

Giá vàng SJC tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở mức 134,5 - 137,5 triệu đồng/lượng, giảm 3,5 triệu đồng so với cuối tuần trước (vào thời điểm này tuần trước giá vàng SJC được bán ra ở mức 141,0 triệu đồng/lượng). Chênh lệch mua vào - bán ra hiện nay ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 134,5-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở ngưỡng 133,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Mi Hồng được niêm yết ở mức 136,0-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết ở mức 135,0-138,0 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua vào - bán ra ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay giảm so với tuần trước. Ảnh minh họa: TL

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 133,5 – 137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại PNJ được niêm yết ở mức 132,7-136,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tại Công ty VBĐQ Sài Gòn SJC niêm yết ở ngưỡng 133,3 - 137,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo Báo Lao động, trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng thế giới niêm yết ở quanh ngưỡng 3.883,4 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục trải qua một tuần giảm mạnh. Đà phục hồi đầu tuần nhờ giá dầu giảm và đồng USD suy yếu đã bị lấn át bởi dữ liệu lạm phát cao hơn dự báo, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng vọt và kỳ vọng Fed ngày càng cứng rắn. Những yếu tố này đẩy kim loại quý xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Số liệu công bố hôm 13/11 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 10 tăng 0,3%, thấp hơn dự báo cuộc khảo sát của Reuters rằng PPI tăng 0,4%. Tính từ đầu tuần, giá vàng đã giảm khoảng 4,5% và ghi nhận tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 6.

Theo nhận định của ông Tai Wong (nhà phân tích độc lập), kim loại quý có thể sẽ gặp khó khăn trong việc lấy lại mốc 4.000 USD/ounce khi các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có quan điểm cứng rắn về lãi suất đang gia tăng sức ép.